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Главная Экономика Сколько будут выплачивать людям с инвалидностью в августе: минимальные пенсии для I–III групп

Сколько будут выплачивать людям с инвалидностью в августе: минимальные пенсии для I–III групп

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:25
Минимальные пенсии для людей с инвалидностью в августе: суммы для I, II и III групп
Выплаты людям с инвалидностью в августе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия по инвалидности — это важный элемент поддержки для людей, утративших трудоспособность. Сумма таких выплат может существенно различаться и зависит от многих факторов. Однако государство гарантирует минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью, меньше которого граждане получать не могут.

О том, что будет с минимальными выплатами по инвалидности для различных категорий граждан в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что будет с выплатами по инвалидности обычным гражданам в августе 2026 года

В августе 2026 года украинцы с инвалидностью продолжат получать пенсии в тех же размерах, что и после мартовской индексации. Тогда, согласно решению Кабмина № 236, их увеличили на 12,1%.

Размер пенсии для людей с инвалидностью зависит от группы и рассчитывается как доля пенсии по возрасту:

  • 100% — для людей с инвалидностью I группы
  • 90% — для людей с инвалидностью II группы;
  • 50% — для людей с инвалидностью III группы.

Например, если до индексации пенсия по возрасту составляет 8 000 грн, то после нее человек должен получать:

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  • I группа — 8 968 гривен;
  • II группа — 8 071,2 гривен;
  • III группа — 4 484 гривен.

Также существует минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью. В 2026 году он равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (2 595 грн). Если рассчитанная пенсия меньше, её повышают до этого уровня.

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью вследствие войны

Данные Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области свидетельствуют, что для людей с инвалидностью вследствие войны государство гарантирует значительно более высокие выплаты. После мартовской индексации они не могут быть меньше:

  • I группа — 18 885 грн;
  • II группа — 15 494 грн;
  • III группа — 10 625 грн.

Эти суммы уже включают все надбавки, доплаты, индексацию и другие предусмотренные законом выплаты.

Какие выплаты получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, минимальные пенсии после индексации в августе также остаются без изменений. Они составляют:

  • I группа — 11 048,25 грн;
  • II группа — 8 838,60 грн;
  • III группа — 6 813,09 грн;
  • дети с инвалидностью — 6 813,09 грн.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области напомнили, что для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, инвалидность которых связана с последствиями катастрофы, предусмотрены отдельные гарантии. Для них минимальный размер пенсии рассчитывается на основе средней зарплаты за 2025 год, а это — 20 653,55 грн.

Получается, что в августе 2026 года гарантированные выплаты для этой категории составляют:

  • I группа — 20 653,55 грн (100 % от средней зарплаты);
  • II группа — 16 522,84 грн (80 % от средней зарплаты);
  • III группа — 12 392,13 грн (60 % от средней зарплаты).

Итак, в августе 2026 года размеры минимальных пенсий для людей с инвалидностью не изменятся. Все выплаты останутся на уровне, установленном после мартовской индексации, а их размер будет зависеть от группы инвалидности и статуса получателя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить деньги раньше других. Поэтому многих интересует, кому выплатят пенсию в первую очередь и когда ожидать поступления денег на карту в августе.

Также Новини.LIVE сообщали, что размер пенсии для людей с инвалидностью III группы определяется несколькими факторами: суммой пенсии по возрасту, продолжительностью страхового стажа и наличием работы. Поэтому многие хотят знать, изменятся ли как-то выплаты с 1 августа.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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