II группа инвалидности: какие выплаты в августе получат гражданские, военнослужащие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Минимальные выплаты для людей с II группой инвалидности в августе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года правила начисления пенсий для людей с II группой инвалидности останутся прежними. То есть размер выплат, как и раньше, будет зависеть от статуса человека, его страхового стажа, трудоустройства и причины установления инвалидности.

О том, что будет с минимальными выплатами людям с II группой инвалидности в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какие суммы будут получать гражданские лица

Для большинства граждан выплаты по инвалидности II группы составляют 90% от пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать при наличии соответствующего стажа.

Необходимый стаж для назначения пенсии по инвалидности II группы. Фото: Скриншот

Для украинцев, имеющих II группу инвалидности вследствие заболевания или травмы, не связанной с боевыми действиями, минимальные выплаты зависят от того, работает ли человек:

Неработающим пенсионерам гарантируют не менее 2 595 гривен в месяц. Для тех, кто продолжает работать, размер минимальной пенсии составляет от 2 595 (прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность) до 2 825 гривен (при наличии полного страхового стажа).

Отдельно государство поддерживает людей, имеющих II группу инвалидности с детства и не сумевших накопить достаточный страховой стаж. Они получают государственную социальную помощь, размер которой также уже повысили после индексации.

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Сколько выплачивают ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Для людей с II группой инвалидности, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, действует отдельный порядок расчета пенсии.

Выплата определяется на основе средней зарплаты по стране за 2025 год, которая составляет 20 653 гривны. Пенсия равна 80% этого показателя, поэтому с марта 2026 года минимальный размер выплаты для этой категории составляет 16 522,84 гривны.

Какие пенсии получают военнослужащие с II группой инвалидности

Для военнослужащих и ветеранов предусмотрены более высокие гарантии. Если инвалидность наступила во время прохождения службы, но не в результате боевых действий, пенсия рассчитывается в размере 80% от денежного довольствия. При этом минимальная выплата не может быть меньше 7 446,26 гривен.

Если же II группа инвалидности установлена вследствие ранения или других последствий войны, включая участие в АТО, ООС или полномасштабной войне, минимальная пенсия составляет 15 494 гривны.

Также в августе некоторые люди с II группой инвалидности получат дополнительные деньги ко Дню Независимости. В 2026 году размер выплат для этой категории граждан составляет 2 900 грн. Это означает, что в целом люди с II группой инвалидности вследствие войны получат не менее 18 394 грн.

Таким образом, в августе 2026 года минимальный размер выплат для людей с II группой инвалидности будет зависеть от конкретной категории получателя. Самые высокие пенсии, как и раньше, предусмотрены для военных, потерявших здоровье при защите Украины, и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случаях, когда человеку не хватает необходимого страхового стажа, оформить пенсию по возрасту не получится. Выплаты могут назначаться только после того, как человек официально отработает необходимое количество лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при поездках на общественном транспорте у людей с инвалидностью порой возникают дополнительные сложности. Несмотря на предусмотренные законом льготы, на практике случаются отказы и различные препятствия. Кроме того, во многих городах могут действовать дополнительные программы помощи, но многие даже не знают об их существовании.