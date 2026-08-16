Нові правила оцінювання після МСЕК: як визначають втрату професійної працездатності у 2026 році

Людина в інвалідному візку. Фото: Magnific

Після скасування МСЕК українцям з інвалідністю по-новому визначають ступінь стійкої втрати професійної працездатності. Від встановленого показника можуть залежати важливі соціальні гарантії, зокрема пенсія. Тепер рішення ухвалюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Один із показників, який вони можуть встановлювати, — ступінь стійкої втрати професійної працездатності у відсотках.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією "На пенсії".

Скільки відсотків втрати працездатності можуть встановити

Відповідно до Порядку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2024 року за № 1932/43277, ступінь стійкої втрати професійної працездатності визначають у межах від 5% до 100%.

Для людей, яким встановлюють інвалідність, передбачені такі орієнтовні діапазони:

I група інвалідності — 85–100% втрати працездатності;

II група — 66–84%;

III група — 40–65%.

Водночас це не означає, що людині з певною групою інвалідності автоматично встановлять конкретний відсоток.

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Від чого залежить відсоток втрати працездатності

Під час оцінювання враховують не лише назву захворювання або сам факт отримання травми. Експертна команда аналізує, наскільки стан здоров’я впливає на здатність людини працювати та виконувати повсякденні дії.

Зокрема, беруть до уваги:

наслідки травми, професійного захворювання чи іншого ушкодження здоров’я;

вираженість порушень функцій організму;

обмеження життєдіяльності;

професійні здібності людини;

можливість працювати за попередньою професією або виконувати рівноцінну роботу;

необхідність спеціального обладнання робочого місця чи особливих умов праці.

Тому однаковий діагноз сам по собі ще не означає однакового відсотка втрати працездатності для всіх людей.

Коли можуть встановити 85–100%

Окремо Порядок передбачає ситуації, коли людина повністю втрачає здатність до самообслуговування. У такому випадку може бути встановлено 85–100% стійкої втрати професійної працездатності.

Для людей, яким інвалідність не встановлена, діють окремі обмеження щодо сумарного показника втрати працездатності.

Чому немає таблиці "діагноз — конкретний відсоток"

У Порядку № 1932/43277 немає однієї універсальної таблиці, де для кожного захворювання був би заздалегідь визначений конкретний відсоток. Документ встановлює загальний механізм оцінювання та допустимі діапазони. Детальні клініко-функціональні критерії визначаються іншими нормативними документами.

Під час оцінювання ЕКОПФО використовує медичну документацію, інформацію з відповідних систем та результати оцінки функціональних порушень.

Що означає встановлений відсоток

Ступінь втрати професійної працездатності може мати значення для отримання соціальних гарантій та визначення подальших можливостей людини. Зокрема, він може враховуватися під час вирішення питань щодо:

пенсійного забезпечення;

соціальних виплат і пільг;

реабілітації;

можливості продовжувати професійну діяльність;

необхідності спеціальних умов праці.

За результатами оцінювання також можуть надаватися рекомендації щодо реабілітації, які включаються до індивідуальної програми реабілітації.

Чи можуть встановити відсоток безстроково

У визначених законодавством випадках ступінь стійкої втрати професійної працездатності може встановлюватися безстроково. При цьому враховуються критерії інвалідності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1338 від 15 листопада 2024 року. Тому строк, на який встановлюють відповідний показник, також залежить від конкретної ситуації людини.

Раніше Новини.LIVE писали про транспортні пільги для людей з інвалідністю. Люди з III групою інвалідності не мають загальнодержавного права на безплатний проїзд у міському транспорті, однак місцева влада може встановлювати такі пільги. Наприклад, у Києві вони можуть безплатно користуватися комунальним наземним транспортом і метро. Для окремих категорій людей з інвалідністю внаслідок війни також передбачені знижки та безплатний проїзд залізницею.

Також Новини.LIVE розповідали про мінімальні пенсії по інвалідності у серпні. Для звичайних отримувачів мінімум становить 2 595 гривень, а для людей з інвалідністю внаслідок війни виплати значно вищі — від 10 625 до 18 885 гривень залежно від групи. Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи також діють окремі гарантовані суми.