Налоги с подарочного сертификата: что нужно знать работодателю

Девушка держит сертификат. Фото: УНИАН

Подарок от компании может не подлежать налогообложению в полном объеме. Однако важно, что именно передает работодатель работнику. Подарочный сертификат на товары или услуги налоговики рассматривают по правилам, отличным от обычной денежной выплаты. А если работник параллельно получает другие необлагаемые налогом доходы, это само по себе не означает, что льгота на подарок исчезает.

Сайт Новини.LIVE выяснял, когда обычный подарок может привлечь внимание налоговой службы.

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Сертификат приравнивают к подарку

Государственная налоговая служба рассмотрела ситуацию с предприятием, которое планировало приобрести для работников подарочные сертификаты ко Дню защитников и защитниц Украины. Номинал каждого сертификата должен был составить 2 000 гривен. Проблема возникла из-за того, что сотрудники этого предприятия уже получали добровольное медицинское страхование, которое при установленных законом условиях не включается в налогооблагаемый доход. ГНС отметила, что к подарку применяется отдельное правило.

Какая стоимость подарка не облагается налогом

Налоговый кодекс предусматривает, что в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход не включается стоимость подарков в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года. Именно этот показатель работодатель должен использовать в качестве ориентира при налогообложении подарка.

Если стоимость сертификата укладывается в установленный предел, она не включается в налогооблагаемый доход работника. Если же номинал превышает этот предел, налог начисляется не на всю сумму, а только на ту часть, которая превышает необлагаемый лимит.

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Что происходит, если сумма превышена

Часть стоимости подарка, превышающая установленный предел, рассматривается как дополнительное вознаграждение работника.

К ней применяются общие ставки налогообложения:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Например, если сертификат превышает разрешенный необлагаемый размер на 500 грн, именно эти 500 грн включаются в налогооблагаемый доход работника. Работодателю не нужно начислять налоги на всю стоимость подарка только потому, что его номинал оказался выше установленного предела.

Деньги вместо сертификата — другая ситуация

Важно не путать подарок с денежной выплатой. Если работодатель просто перечисляет работнику 2 000 гривен в качестве денег на подарок, применять к этой выплате правило о необлагаемой стоимости подарка нельзя.

Что должен проверить работодатель

Перед приобретением сертификатов предприятию следует определить три ключевых момента.

Необходимо установить стоимость подарка и сравнить её с лимитом в 25 % минимальной заработной платы по состоянию на 1 января соответствующего года. Важно учитывать форму выплаты: правила о подарках касаются именно подарков, а не денежных выплат. Если установленный предел превышен, налогооблагается только сумма такого превышения как дополнительное благо.

С чем еще стоит ознакомиться

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