Наследство от дальних родственников: какие налоги придется уплатить
Украинцам, получившим квартиру или дом в наследство от дальнего родственника, не избежать налогов. В некоторых случаях за унаследованное имущество придется заплатить государству немалую сумму, которая может достигать десятков и даже сотен тысяч гривен. Все зависит от того, кем наследник является по отношению к умершему и сколько стоит недвижимость.
Об этом сообщила Налоговая служба Украины, передает Новини.LIVE.
Сколько налога придется заплатить
Если недвижимость переходит по наследству от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства, ее стоимость облагается налогом. Для наследников — налоговых резидентов Украины — общая ставка составляет 10% от оценочной стоимости имущества.
Эта сумма состоит из двух платежей:
- 5% — налог на доходы физических лиц;
- 5% — военный сбор.
Такие правила касаются, например, людей, унаследовавших квартиру, дом или другую недвижимость от тети, дяди, отчима, мачехи, прадеда, прабабушки или двоюродного брата или сестры.
Сумма может оказаться довольно большой. Например, если квартира оценена в 1 800 000 гривен, наследнику придется заплатить:
- 90 000 гривен НДФЛ;
- 90 000 гривен военного сбора.
Итого — 180 000 гривен. И это только налоги, без учета возможных расходов на оформление наследства.
Когда нужно уплатить налог
Налоговая служба пояснила, что наследник может рассчитаться с государством двумя способами:
- Уплатить налоги до нотариального оформления наследства. В таком случае подавать годовую декларацию о доходах уже не нужно. Информацию о полученном наследстве и уплаченных средствах передаст в налоговую службу нотариус.
- Уплатить налоги после оформления наследства. Тогда человеку придется самостоятельно задекларировать полученное имущество и перечислить необходимую сумму.
Для этого установлены следующие сроки:
- до 1 мая следующего года — подать декларацию об имущественном положении и доходах;
- до 1 августа следующего года — уплатить задекларированные налоги.
Например, если человек получил облагаемое налогом наследство в 2026 году и не уплатил налоги при оформлении, отчитаться перед ГНС нужно будет в 2027 году.
Подать декларацию можно лично в налоговой или через Электронный кабинет налогоплательщика. Задержка с уплатой грозит дополнительными расходами. За нарушение налоговых правил предусмотрены штрафы и пеня.
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