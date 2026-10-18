Деньги и кошелек в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, получившим квартиру или дом в наследство от дальнего родственника, не избежать налогов. В некоторых случаях за унаследованное имущество придется заплатить государству немалую сумму, которая может достигать десятков и даже сотен тысяч гривен. Все зависит от того, кем наследник является по отношению к умершему и сколько стоит недвижимость.

Об этом сообщила Налоговая служба Украины, передает Новини.LIVE.

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Сколько налога придется заплатить

Если недвижимость переходит по наследству от родственников, не относящихся к первой или второй степени родства, ее стоимость облагается налогом. Для наследников — налоговых резидентов Украины — общая ставка составляет 10% от оценочной стоимости имущества.

Эта сумма состоит из двух платежей:

5% — налог на доходы физических лиц;

5% — военный сбор.

Такие правила касаются, например, людей, унаследовавших квартиру, дом или другую недвижимость от тети, дяди, отчима, мачехи, прадеда, прабабушки или двоюродного брата или сестры.

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Сумма может оказаться довольно большой. Например, если квартира оценена в 1 800 000 гривен, наследнику придется заплатить:

90 000 гривен НДФЛ;

90 000 гривен военного сбора.

Итого — 180 000 гривен. И это только налоги, без учета возможных расходов на оформление наследства.

Когда нужно уплатить налог

Налоговая служба пояснила, что наследник может рассчитаться с государством двумя способами:

Уплатить налоги до нотариального оформления наследства. В таком случае подавать годовую декларацию о доходах уже не нужно. Информацию о полученном наследстве и уплаченных средствах передаст в налоговую службу нотариус. Уплатить налоги после оформления наследства. Тогда человеку придется самостоятельно задекларировать полученное имущество и перечислить необходимую сумму.

Для этого установлены следующие сроки:

до 1 мая следующего года — подать декларацию об имущественном положении и доходах;

до 1 августа следующего года — уплатить задекларированные налоги.

Например, если человек получил облагаемое налогом наследство в 2026 году и не уплатил налоги при оформлении, отчитаться перед ГНС нужно будет в 2027 году.

Подать декларацию можно лично в налоговой или через Электронный кабинет налогоплательщика. Задержка с уплатой грозит дополнительными расходами. За нарушение налоговых правил предусмотрены штрафы и пеня.

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