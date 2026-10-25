Документы и калькулятор на столе. Фото: Pexels

В случае открытия собственного бизнеса важно своевременно платить налоги, поскольку невыполнение финансовых обязательств чревато суровой ответственностью. Речь идет о взыскании немалых штрафов. В ближайшее время ставки для ФЛП не изменятся, поэтому не мешает узнать, какие суммы придется потратить представителям 2 группы упрощенной системы в ноябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на налоговый календарь.

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Налоги для ФЛП 2 группы

Конечная дата наступит 20 ноября — к тому времени физическим лицам-предпринимателям необходимо отправить по реквизитам определенную сумму единого налога и военного сбора. Социальные стандарты останутся на прежнем уровне, поэтому расходы ФЛП не изменятся.

Находясь на 2 группе упрощенной системы, приходится ежемесячно платить:

единый налог — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);

военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты).

Взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается ежеквартально, поэтому за октябрь, ноябрь и декабрь нужно заплатить денежные средства в размере 5 707,02 грн в январе 2027 года. Месячный платеж ЕСВ находится на уровне 1902,34 грн (22% от МЗП).

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"Размер социального взноса определяется предпринимателем самостоятельно, но не может быть меньше минимального страхового взноса (22% от текущей минимальной зарплаты в Украине)", — говорится на портале.

Дополнительно следует знать о годовом лимите дохода для ФЛП 2 группы: запрещено превышать показатель 7 211 598 грн — это 834 размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 года. Если доход уже в ноябре будет больше, предпринимателя переведут на 3 группу или общую систему, а также наложат штраф в размере 15% от суммы превышения.

Кто может открыть ФЛП 2 группы

Выбор группы единого налога зависит от планируемой деятельности. На 2 группе можно предоставлять услуги физическим лицам, другим ФЛП и юридическим лицам, заниматься розничной торговлей (ограничений на покупателей нет) или ресторанным бизнесом и т.д. Плюс допускается найм максимум 10 человек одновременно.

В то же время 2 группа не предусматривает предоставление услуг ФЛП или юрлицам на общей системе. Запрещено производить и продавать ювелирные украшения, осуществлять охранную деятельность, быть посредником по покупке/аренде недвижимости, добывать полезные ископаемые и пр.

Ранее Новини.LIVE писали, кто должен платить фиксированный налог в размере 25 000 грн ежегодно. Финансовое обязательство лежит на владельцах жилья большой площади и дорогих автомобилей. Площадь квартиры должна превышать 300 кв. м, а стоимость транспортного средства — 3 242 625 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, должны ли пенсионеры платить единый социальный взнос за себя в ноябре 2026 года. Если человек получает пенсию по возрасту или выслугу лет, однако решил зарегистрировать предпринимательскую деятельность, уплата ЕСВ остается добровольной.