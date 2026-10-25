Документи і калькулятор на столі. Фото: Pexels

В разі відкриття власного бізнесу важливо вчасно платити податки, оскільки невиконання фінансових зобов’язань загрожує суворою відповідальністю. Йдеться про стягнення немалих штрафів. Найближчим часом ставки для ФОП не зміняться, тому не завадить дізнатися, які суми доведеться витратити представникам 2 групи спрощеної системи у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на податковий календар.

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Податки для ФОП 2 групи

Кінцева дата настане 20 листопада — до того часу фізичним особам-підприємцям необхідно відправити за визначеними реквізитами певну суму єдиного податку і військового збору. Соціальні стандарти залишаться на попередньому рівні, отже витрати ФОП не зміняться.

Перебуваючи на 2 групі спрощеної системи, доводиться щомісяця сплачувати:

єдиний податок — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати).

Внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується щоквартально, тому за жовтень, листопад і грудень потрібно заплатити кошти в розмірі 5 707,02 грн у січні 2027 року. Місячний платіж ЄСВ перебуває на рівні 1 902,34 грн (22% від МЗП).

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"Розмір соціального внеску визначається підприємцем самостійно, але не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (22% від поточної мінімальної зарплати в Україні)", — йдеться на порталі.

Додатково слід знати про річний ліміт доходу для ФОП 2 групи: заборонено перевищувати показник 7 211 598 грн — це 834 розміри мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року. Якщо дохід вже у листопаді буде більшим, підприємця переведуть на 3 групу чи загальну систему, а також стягнуть штраф 15% від суми перевищення.

Хто може відкрити ФОП 2 групи

Вибір групи єдиного податку залежить від запланованої діяльності. На 2 групі можна надавати послуги фізичним особам, іншим ФОП та юридичним особам, займатися роздрібною торгівлею (обмежень на покупців немає) чи ресторанним бізнесом тощо. Плюс допускається найм максимум 10 людей одночасно.

Водночас 2 група не передбачає надання послуг ФОП або юрособам на загальній системі. Заборонено виробляти і продавати ювелірні прикраси, здійснювати охоронну діяльність, бути посередником із купівлі/оренди нерухомості, видобувати корисні копалини та ін.

Раніше Новини.LIVE писали, хто повинен платити фіксований податок у розмірі 25 000 грн щороку. Фінансове зобов’язання лежить на власниках житла великої площі та дорогих автомобілів. Площа квартири повинна перевищувати 300 кв. м, а вартість транспортного засобу — 3 242 625 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чи повинні пенсіонери сплачувати єдиний соціальний внесок за себе у листопаді 2026 року. Якщо людина отримує пенсію за віком або вислугу років, однак вирішила зареєструвати підприємницьку діяльність, сплата ЄСВ залишається добровільною.