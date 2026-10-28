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Головна Економіка Сплата податків для ФОП 3 групи в листопаді: які ставки діятимуть в Україні

Сплата податків для ФОП 3 групи в листопаді: які ставки діятимуть в Україні

Ua ru
28 жовтня 2026 10:05
Податки для ФОП 3 групи в листопаді 2026 року: скільки повинні заплатити підприємці Pexels
Дівчина з документами сидить за столом. Фото: Pexels

Плануючи реєстрацію ФОП, українцям варто розібратися, скільки їм доведеться платити податків на тій чи іншій групі спрощеної системи. Ухилення від фінансового зобов’язання загрожує підприємцям адміністративною відповідальністю, тобто контролюючий орган буде стягувати штраф і навіть пеню. Ми розібралися, які суми регулярно витрачають ФОП 3 групи у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на податковий календар.

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Податки для ФОП 3 групи в листопаді

Українське законодавство вимагає від представників 3 групи спрощеної системи сплачувати податки до державного бюджету щоквартально. У листопаді якраз настане кінцева дата для виконання фінансового зобов'язання за 3 квартал 2026 року.

До 19 листопада включно ФОП необхідно заплатити:

  • єдиний податок — 5% від доходу за звітний період;
  • військовий збір — 1% від доходу.

Здійснювати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у листопаді не доведеться, оскільки фізичні особи-підприємці вносили кошти за 3 квартал у жовтні. Місячна сума становить 1 902,34 грн (22% від МЗП), а квартальна — 5 707,02 грн.

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Додатково у листопаді треба подати декларацію за дев'ять місяців поточного року. Контролюючі органи приймають звітність не пізніше 40 днів після закінчення кварталу. В документі необхідно відобразити накопичувальним методом зароблену суму, а також інформацію про сплачені податки.

Штрафи через податки у листопаді

Невиконання або прострочення фінансових зобов'язань загрожує ФОП адміністративною відповідальністю. Заборгованість із єдиного податку тягне за собою штраф у розмірі:

  • 5% від суми, якщо пройшло менше 30 календарних днів;
  • 10% від суми, якщо пройшло більше одного місяця.

За несплату військового збору розміри штрафних санкцій аналогічні. Однак не варто забувати, що у випадку тривалого ухилення почне нараховуватися пеня — повинно пройти щонайменше 90 календарних днів, які настають за останнім днем кінцевого строку сплати.

Раніше Новини.LIVE писали, які податки повинні заплатити ФОП 1 групи у листопаді 2026 року. Суми залежать від соціальних стандартів, а саме розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної зарплати. Ми розібралися, чи готуватися до змін найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, кому доводиться щороку сплачувати фіксований податок у розмірі 25 000 грн. Фінансове зобов'язання лежить на власниках дорогих транспортних засобів і великих за площею житлових об'єктів. Водночас цей платіж не замінює звичайний податок на нерухомість.

ФОП податки гроші бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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