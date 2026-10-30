Люди с зонтиками на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежемесячно сталкиваются с нововведениями в разных областях жизни. Ноябрь 2026 года не будет исключением — для наших граждан подготовили несколько важных изменений. Они касаются переводов на карты, счетов в банковских учреждениях и предоставления денежной помощи от государства на энергонезависимость для предпринимателей. Мы разобрались, к чему готовиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях ноября 2026 года.

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Ограничения на переводы для ФЛП

В августе украинские банки приняли участие в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ предусматривает применение лимитов на переводы в течение месяца для таких категорий пользователей:

новосозданных ФЛП;

неактивных ФЛП;

юридических лиц с признаками рисковой деятельности либо компании-оболочки.

С 14 ноября банки перейдут ко второму этапу применения ограничений, утверждающего пониженные лимиты, а именно: для ФЛП 1 группы — до 400 000 грн/мес. вместо 600 000 грн, для ФЛП 2 и 3 группы — до 1 млн грн/мес. вместо 3 млн грн, для отдельных юрлиц — до 2 млн грн/мес. вместо 5 млн грн.

Наличие ограничений не означает автоматического запрета на проведение финансовых операций. Если предпринимателю нужно перевести большую сумму денег, он может обратиться в банк с просьбой повысить/отменить лимит. Но придется предоставить документы в подтверждение происхождения денег.

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Обслуживание счета в Ощадбанке

С 1 ноября 2026 года стоимость обслуживания неактивных текущих счетов повысится до 150 грн. Речь идет о случаях отсутствия пластиковой платежной карты. Клиентам финансового учреждения посоветовали как можно быстрее проверить, нет ли они таких счетов, открытых ранее.

Для этого нужно обратиться непосредственно в Ощадбанк и уточнить действующие условия. Целесообразно закрыть неактивный счет, дабы не платить ежемесячно за его обслуживание.

Помощь ФЛП на энергонезависимость

До 30 ноября физические лица-предприниматели с наемными сотрудниками могут подать заявку на получение государственной денежной поддержки. Речь идет о предоставлении целевой инвестиционной помощи для обеспечения энергонезависимости в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1323.

ФЛП будут начислять такие суммы в зависимости от количества официально трудоустроенных лиц:

15 000 грн — при наличии 1-4 работников;

20 000 грн — при наличии 5-7 работников;

30 000 грн — при наличии 8-10 работников.

Претендовать на финансовую поддержку могут ФЛП, одновременно соответствующие шести обязательным условиям. Первое — быть зарегистрированным до 1 апреля 2026 года. Второе — иметь от одного до десяти наемных сотрудников, за которых уплачиваются единые социальные взносы.

Третье — не находиться в состоянии ликвидации, банкротства или прекращения деятельности. Четвертое — не иметь налогового долга. Пятое — не подпадать под действие санкций СНБО или ЕС. Шестое — не вести хозяйственную деятельность на территории России либо Беларуси.

Выплаты будут осуществляться через Ощадбанк или другое финансовое учреждение, заключившее договор о взаимодействии с Государственным центром занятости. Полученную сумму можно потратить на энергооборудование, например, аккумуляторные батареи, инверторы, системы резервного питания, стабилизаторы напряжения, генераторы и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют пересмотреть социальные стандарты с 1 января 2027 года. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". Согласно документу, будет повышена сумма минимальной зарплаты и прожиточных минимумов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменится для предпринимателей в начале декабря 2026 года. По новым правилам, работать при желтом уровне воздушной угрозы можно лишь с обустроенным укрытием. Это вызвало волну вопросов и возмущений среди представителей бизнеса.