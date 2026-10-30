Люди з парасольками на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Українці щомісяця стикаються з нововведеннями у різних сферах життя. Листопад 2026 року не буде винятком — для наших громадян підготували кілька важливих змін. Вони стосуються переказів на картки, рахунків у банківських установах і надання грошової допомоги від держави на енергонезалежність для підприємців. Ми розібралися, до чого готуватися найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення листопада 2026 року.

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Обмеження на перекази для ФОП

В серпні українські банки долучилися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ передбачає застосування лімітів на перекази протягом місяця для таких категорій користувачів:

новостворених ФОП;

неактивних ФОП;

юридичних осіб з ознаками ризикової діяльності чи компанії-оболонки.

З 14 листопада банки перейдуть до другого етапу застосування обмежень, який затверджує знижені ліміти, а саме: для ФОП 1 групи — до 400 000 грн/міс. замість 600 000 грн, для ФОП 2 і 3 групи — до 1 млн грн/міс. замість 3 млн грн, для окремих юросіб — до 2 млн грн/міс. замість 5 млн грн.

Наявність обмежень не означає автоматичної заборони на проведення фінансових операцій. Якщо підприємцеві треба переказати велику суму коштів, він може звернутися до банку із проханням підвищити/скасувати ліміт. Але доведеться надати документи на підтвердження походження грошей тощо.

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Обслуговування рахунку в Ощадбанку

З 1 листопада 2026 року вартість обслуговування неактивних поточних рахунків підвищиться до 150 грн. Йдеться про випадки відсутності пластикової платіжної картки. Клієнтам фінансової установи порадили якнайшвидше перевірити, чи не мають вони таких рахунків, відкритих раніше.

Для цього необхідно звернутися безпосередньо в Ощадбанк та уточнити чинні умови. Доцільно закрити неактивний рахунок, аби не платити щомісяця за його обслуговування.

Допомога ФОП на енергонезалежність

До 30 листопада фізичні особи-підприємці з найманими працівниками можуть подати заявку на отримання державної грошової підтримки. Йдеться про надання цільової інвестиційної допомоги для забезпечення енергонезалежності відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1323.

ФОПам будуть нараховувати такі суми залежно від кількості офіційно працевлаштованих осіб:

15 000 грн — за наявності 1-4 працівників;

20 000 грн — за наявності 5-7 працівників;

30 000 грн — за наявності 8-10 працівників.

Претендувати на фінансову підтримку можуть ФОПи, які одночасно відповідають шести обов'язковим умовам. Перша — бути зареєстрованим до 1 квітня 2026 року. Друга — мати від одного до десяти найманих працівників, за яких сплачуються єдині соціальні внески.

Третє — не перебувати у стані ліквідації, банкрутства чи припинення діяльності. Четверта — не мати податкового боргу. П'ята — не підпадати під дію санкцій РНБО чи ЄС. Шоста — не вести господарську діяльність на території Росії чи Білорусі.

Виплати здійснюватимуть через Ощадбанк або іншу фінансову установу, яка уклала договір про взаємодію з Державним центром зайнятості. Отриману суму можна витратити на енергообладнання, наприклад, акумуляторні батареї, інвертори, системи резервного живлення, стабілізатори напруги, генератори тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні планують переглянути соціальні стандарти з 1 січня 2027 року. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Згідно з документом, буде підвищена сума мінімальної зарплати і прожиткових мінімумів.

Також Новини.LIVE розповідали, що зміниться для підприємців на початку грудня 2026 року. За новими правилами, працювати під час жовтого рівня повітряної загрози можна лише з облаштованим укриттям. Це викликало хвилю запитань та обурення серед представників бізнесу.