Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Пріоритетними залишаються видатки на оборону та сектор безпеки. Водночас документ передбачає й підвищення соціальних гарантій для громадян. Зокрема, мінімальна зарплата пропонується на рівні 9 546 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

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Що передбачає бюджет на 2027 рік

Насамперед документ передбачає необхідне фінансування потреб війська для забезпечення оборони України від агресора, а також виконання соціальних зобов'язань перед населенням, перед усім це пенсії, соцвиплати та зарплати.

"Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік", — зазначив прем'єр-міністр.

Прогнозовані соціальні показники

Законопроєкт про бюджет на наступний рік пройшов лише перше читання у Верховній Раді, тому депутати та профільні комітети ще можуть вносити правки й фінальний документ може змінитися. Разом з тим в проєкті вже наведені дані, як можуть змінитися соціальні гарантії у 2027 році.

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Мінімальну заробітну плату пропонують встановити на рівні 9 546 грн. Збільшиться й прожитковий мінімум на одну особу — до 3 559 грн.

Інші показники прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 878 грн.

Як нові показники вплинуть на соцвиплати

Соціальні виплати безпосередньо залежать від прожиткового мінімуму та збільшуються разом з його перерахунком.

Зокрема, це стосується:

виплат людям з інвалідністю;

допомоги людям, що не мають права на пенсію;

окремих видів допомоги малозабезпеченим родинам;

виплат дітям;

доплат окремим категоріям пенсіонерів;

окремих соціальних гарантів та компенсацій.

Однак далеко не всі виплати повністю залежать від рівня прожиткового мінімуму. В деяких програмах підтримки застосовуються окремі формули, коефіцієнти та враховується сукупний дохід родини.

На що вплине зростання мінімальної зарплати

Новий розмір мінімалки вплине не лише на дохід працівників, які отримують мінімальну заробітну плату. Цей показник впливає також на мінімальний страховий внесок ЄСВ, лікарняні, декретні виплати, зарплати бюджетної сфери та окремі штрафи.

Що буде з пенсіями у 2027 році

Збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, традиційно впливає на:

мінімальні пенсії;

окремі пенсійні надбавки;

доплати за понаднормовий стаж;

соціальні пенсії.

Наприклад, з 1 січня 2027 року мінімальна пенсія може зрости на 283 грн — до 2 878 грн, а доплати за стаж — до 28,78 грн за кожен додатковий рік. Водночас максимальна пенсія збільшиться до 28 780 грн, адже не може перевищувати ліміт у 10 прожиткових мінімумів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що буде з мінімальною зарплатою у листопаді. Українцям платитимуть за місяць роботи щонайменше 8 647 грн. В перерахунку на годину роботи — 52 грн.

Також Новини.LIVE писали про збільшення пенсій у 2027 році. Перерахунок відбудеться у декілька етапів. Зокрема, мають провести загальну індексацію пенсій.