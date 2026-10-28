Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

В Україні регулярно переглядають розмір мінімальної зарплати. Зазвичай соціальні стандарти змінюють з 1 січня, однак бувало, що показник зростав двічі за рік. Держава гарантує виплату, менше якої роботодавець не має права нараховувати своїм працівникам, оскільки це вважатиметься порушенням трудового законодавства. Ми розібралися, до чого готуватися громадянам у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

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Мінімальна зарплата в листопаді

Соціальні стандарти не планують переглядати найближчим часом, отже мінімальна зарплата з 1 листопада залишиться на поточному рівні. Українцям платитимуть за місяць роботи щонайменше 8 647 грн (52 грн за годину).

Водночас це сума до вирахування обов’язкових податків і зборів, тобто "на руки" працівники отримують значно менше. Закон вимагає від громадян сплачувати з доходу 18% ПФДО і 5% військового збору. Офіційна зарплата без фінансових зобов’язань становить орієнтовно 6 658 грн.

До речі, з 1 січня в Україні планують підвищити мінімальну зарплату на 899 грн — до 9 546 грн. У погодинному розмірі йдеться про ставку 57,5 грн. Така сума прописана в законопроєкті №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

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Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні

Раніше ми розповідали, на скільки виріс показник МЗП із 2022 року. Тоді мінімальна зарплата перебувала на рівні 6 500 грн, отже за чотири роки сума підвищилася на 2 147 грн, або приблизно 33% (станом на 1 січня).

Зміни в розмірах мінімальної зарплати з 2022 року. Фото: Новини.LIVE

Що цікаво, у 2024-му МЗП в Україні змінювали двічі: спочатку до 7 100 грн, а потім — до 8 000 грн. Натомість у 2023 та 2025 рр. державну гарантію взагалі не переглядали. У Міністерстві фінансів наголошували, що пріоритетом буде сектор безпеки й оборони, тому гроші потрібно виділяти саме на нього.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі педагогічні працівники можуть отримувати надбавку до зарплати в розмірі 25% щомісяця. Додаткові кошти призначають в разі розташування закладу освіти в населеному пункті, який має статус гірського. Це обов’язкова доплата для всіх вчителів.

Також Новини.LIVE розповідали, як змінилася середня зарплата в Україні з 2022 року. Показник виріс на 118,6% — із суми 14 589 грн до 31 892 грн у серпні 2026-го. Водночас багатшими громадяни не стали, оскільки зросли ціни на товари і послуги, як і собівартість життя.