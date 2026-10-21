Чоловік тримає конверт з готівкою. Фото: Новини.LIVE

Соціальні стандарти намагаються встигати рости за інфляцією. За чотири роки повномасштабної війни середня зарплата в Україні зросла більш ніж удвічі. Якщо у 2022 році цей показник становив 14 589 гривень, то у 2026 році він сягнув 31 892 гривень. Найбільший стрибок за наведений період припав саме на 2026 рік, коли середня зарплата збільшилася більш ніж на 54%.

Як змінювалась середня зарплата з 2022 по 2026 роки — дізнавались Новини.LIVE.

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Як змінилася середня зарплата в Україні з 2022 року

З 2022 по серпень 2026 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 17 303 гривні. У відсотковому співвідношенні це зростання становить 118,6%.

Водночас динаміка була нерівномірною. У перший рік після початку повномасштабного російського вторгнення показник становив 14 589 гривень, а у 2023 році навіть дещо знизився. Після цього середня зарплата почала зростати.

У 2024 році вона перевищила 17 тисяч гривень, а у 2025 році перетнула позначку у 20 тисяч гривень. Найсуттєвіше збільшення за наведеними показниками зафіксовано у 2026 році.

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Як змінювалась середня зарплата з 2022 по 2026 роки. Фото: Новини.LIVE

На скільки зросли зарплати українців у 2026 році

У 2025 році середня заробітна плата становила 20 653 гривні, а вже у 2026 році показник сягнув 31 892 гривень. Різниця становить 11 239 гривень, або приблизно 54,42%. Це найбільший приріст серед усіх років.

Для порівняння, у 2024 році середня зарплата збільшилася на 22,21% відносно 2023 року.

У 2025 році темпи зростання були дещо нижчими — 18,1%. Це свідчить про суттєве прискорення номінального зростання зарплат у 2026 році. Водночас слід враховувати, що 2026 рік ще триває. Тому суму 31 892 гривні не слід сприймати як остаточний середньорічний показник.

Чи стали українці багатшими

За роки повномасштабної війни українці зіткнулися з подорожчанням продуктів, комунальних послуг, транспорту та інших повсякденних витрат. Саме по собі збільшення середньої зарплати не дає повної відповіді на питання, наскільки покращився рівень життя.

Загалом середня зарплата не може означати, що приблизну 31 тисячу гривень має майже кожен пересічний українець. Адже показники тут медіанні.

наприклад, якщо більшість співробітників компанії отримує 20 000 гривень, а керівництво — 40 000 гривень, середня зарплата буде вважатись 30 000 гривень.

Кожен оклад залежить від ніші, в якій працює той чи інший працівник. Аби більш точно розрахувати середній рівень доходів, варто розглянути пропозиції ринку праці у конкретній сфері.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як змінились ціни на базовий продуктовий кошик українців. Найбільш за все подорожчав оселедець. У 2022 році ціна за кілограм становила 108,82 грн, а у 2026 році — 233,51 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, як розраховується зарплата працівника, який був на лікарняному. Головним критерієм для обчислення зарплати є 12 календарних місяців поспіль за останнім основним місцем роботи, які передують місяцю настання страхового випадку. Саме за ними бухгалтерія розраховуватиме лікарняні.