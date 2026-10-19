Оплата лікарняного у 2026 році: як обчислюють дні тимчасової непрацездатності

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Осіння негода традиційно приносить із собою сезон застуд і хвороб, а разом із ним — клопоти з оформленням лікарняних. Багато працівників досі переконані, що виплати за період непрацездатності беруться "зі стелі" або завжди дорівнюють голій ставці. Насправді бухгалтерія рахує кожен день за чіткою математичною формулою, де вирішальну роль відіграють ваш офіційний стаж, вислуга років та навіть дні, які з розрахунку обов'язково мають викреслити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Як визначається сума зарплати на лікарняному

Базовим інтервалом для обчислення середньоденної зарплати є 12 календарних місяців поспіль за останнім основним місцем роботи, які передують місяцю настання страхового випадку.

Якщо працівник відпрацював менше року, застосовуються спеціальні правила:

менше 12 місяців у трудових відносинах: розрахунковий період формується з фактично відпрацьованих повних календарних місяців;

менше одного календарного місяця: до уваги береться фактично відпрацьований час у календарних днях безпосередньо перед відкриттям лікарняного;

коли людина працює за сумісництвом, цивільно-правовим договором або здійснює підприємницьку діяльність, бухгалтерія розраховує середню зарплату окремо за кожним місцем роботи.

Втім, сумарний заробіток для обчислення виплат за всіма місцями працевлаштування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ.

Читайте також:

Які дні виключають із розрахунку

Щоб середньоденний заробіток не зменшувався через періоди, коли людина не працювала через поважні причини, законодавство передбачає викреслення таких днів із загальної кількості днів розрахункового періоду.

До поважних причин належать:

хвороба (відкритий лікарняний);

декретна відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до 3 або 6 років;

відпустка без збереження заробітної плати;

призупинення дії трудового договору внаслідок військової агресії РФ;

військова служба, якщо роботодавець не зберігав за працівником середній заробіток;

період, коли ФОП чи особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати ЄСВ за себе.

Як самостійно розрахувати суму зарплати у разі тимчасової непрацездатності

Наприклад, працівник зі страховим стажем понад 15 років захворів у жовтні 2026 року. Протягом року працівник 5 днів перебував на лікарняному. Розрахунковим інтервалом є час із 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року. Якщо щомісячна зарплата із повністю сплаченим ЄСВ становила 30 000 грн, то дохід за 12 місяців складає 300 000 грн.

Ці 5 днів віднімаються із загальної кількості: 365 - 5 = 360 дні.

І рахуються за формулою:

300 000 грн / 360 днів = 833,33 грн за день.

У такому випадку лікарняний оплачується у розмірі 100% від середньої зарплати. Кожен календарний день перебування на лікарняному у жовтні 2026 року компенсується працівникові у розмірі 833,33 грн.

Сам порядок обчислення зарплати регулюється за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які виплати належать мобілізованим. Період військової служби враховують у трудовий стаж. Це важлива умова, яка у майбутньому допоможе при розрахунку виплат пенсії.

Також Новини.LIVE повідомляли, як зарахувати трудовий стаж з окупації. Для початку необхідно з'ясувати, які дані містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. За відсутності трудової та інформації у реєстрах, стаж може підтверджуватися показаннями щонайменше двох свідків.