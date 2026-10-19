Оплата больничного в 2026 году: как рассчитываются дни временной нетрудоспособности

Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Осенние непогоды традиционно приносят с собой сезон простуд и болезней, а вместе с ним — хлопоты с оформлением больничных. Многие работники до сих пор убеждены, что выплаты за период нетрудоспособности берутся "с потолка" или всегда равны базовой ставке. На самом деле бухгалтерия рассчитывает каждый день по четкой математической формуле, где решающую роль играют ваш официальный стаж, выслуга лет и даже дни, которые по расчету обязательно должны быть исключены.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на Пенсионный фонд Украины.

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Как определяется сумма зарплаты на больничном

Базовым интервалом для расчета среднедневной зарплаты являются 12 календарных месяцев подряд по последнему основному месту работы, предшествующие месяцу наступления страхового случая.

Если работник отработал менее года, применяются специальные правила:

менее 12 месяцев в трудовых отношениях: расчетный период формируется из фактически отработанных полных календарных месяцев;

менее одного календарного месяца: учитывается фактически отработанное время в календарных днях непосредственно перед открытием больничного;

если человек работает по совместительству, по гражданско-правовому договору или осуществляет предпринимательскую деятельность, бухгалтерия рассчитывает среднюю зарплату отдельно по каждому месту работы.

Впрочем, суммарный заработок для расчета выплат по всем местам работы не может превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ.

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Какие дни исключаются из расчета

Чтобы среднедневной заработок не уменьшался из-за периодов, когда человек не работал по уважительным причинам, законодательство предусматривает исключение таких дней из общего количества дней расчетного периода.

К уважительным причинам относятся:

болезнь (открытый больничный);

декретный отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком до 3 или 6 лет;

отпуск без сохранения заработной платы;

приостановление действия трудового договора вследствие военной агрессии РФ;

военная служба, если работодатель не сохранял за работником средний заработок;

период, когда ФЛП или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, было освобождено от уплаты ЕСВ за себя.

Как самостоятельно рассчитать сумму заработной платы в случае временной нетрудоспособности

Например, работник со страховым стажем более 15 лет заболел в октябре 2026 года. В течение года работник 5 дней находился на больничном. Расчетным периодом является время с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Если ежемесячная зарплата с полностью уплаченным ЕСВ составляла 30 000 грн, то доход за 12 месяцев составляет 300 000 грн.

Эти 5 дней вычитаются из общего количества: 365 – 5 = 360 дней.

И рассчитываются по формуле:

300 000 грн / 360 дней = 833,33 грн в день.

В таком случае больничный оплачивается в размере 100 % от средней зарплаты. Каждый календарный день пребывания на больничном в октябре 2026 года компенсируется работнику в размере 833,33 грн.

Сам порядок расчета зарплаты регулируется положениями об общеобязательном государственном социальном страховании, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты полагаются мобилизованным. Период военной службы учитывается в трудовом стаже. Это важное условие, которое в будущем поможет при расчете пенсионных выплат.

Также Новини.LIVE сообщали, как зачесть трудовой стаж, полученный в зоне оккупации. Для начала необходимо выяснить, какие данные содержатся в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. При отсутствии трудовой книжки и информации в реестрах стаж может подтверждаться показаниями как минимум двух свидетелей.