Люди в супермаркеті. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна значно переписала цінники в українських супермаркетах. Інфляція, руйнування логістики та виробничих потужностей Росією, зростання вартості енергоносіїв, пального та валютні коливання призвели до суттєвого стрибка цін на базові продукти харчування.

Сайт Новини.LIVE досліджував як сильно зросли ціни на базовий продуктовий кошик українців з 2022 року.

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Хто став рекордсменом інфляції

Найбільший стрибок вартості зафіксовано в сегменті риби та молочної продукції. Абсолютним лідером за відсотком зростання ціни став оселедець. Якщо у 2022 році кілограм риби коштував у середньому 108,82 грн, то у 2026 році його ціна сягнула 233,51 грн, що свідчить про подорожчання на 114,58%.

Майже вдвічі зросла вартість і вершкового масла. Пачка 200 грамів додала в ціні аж на 90,82% — з 60,32 грн у 2022 році до 115,10 грн у 2026-му.

Суттєвих змін зазнали й цінники у м'ясному відділі:

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свинина (ошийок) здорожчала на 83,89% — з 176,58 грн/кг до 324,72 грн/кг ;

; курятина (філе) зросла в ціні на 78,34% — з 127,79 грн/кг до 227,90 грн/кг.

Як змінились ціни на продукти з 2022 по 2026 роки. Фото: Новини.LIVE

Яйця, молоко і хліб

Важливий елемент щоденного раціону українців — курячі яйця. За роки Великої війни 10 штук продукту додали в ціні на 74,73% — із 43,06 грн до 75,24 грн.

Подібну динаміку демонструють і базові молочні товари. Літр молока здорожчав на 73,47% — з 34,41 грн до 59,69 грн, а упаковка сметани на 69,82% — із 33,93 грн до 57,62 грн.

Навіть звичайний для населення пшеничний хліб зріс на 70,69%, збільшившись у ціні з 27,67 грн до 47,23 грн за буханець.

Який продукт подорожчав найменше

Найменше з представлених товарів зросла вартість огірків. У 2022 році кілограм коштував у середньому 63,04 грн, а у 2026-му — 80,60 грн. Різниця становить 27,86%.

Огірки стали єдиним продуктом у цьому переліку, подорожчання якого не перевищило 30%. Водночас ціни на овочі можуть суттєво коливатися залежно від сезону, тому для точного порівняння важливо враховувати період, за який розраховані середні показники.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE досліджували як змінювались соціальні стандарти з 2022 року. Наприклад, мінімальна зарплата зросла лише на 31%, а середня — на 118,6%. Недивлячись на позитивний ріст середніх окладів, слід враховувати медіанний показник по всіх зарплатах, а не для кожного другого українця.

Також Новини.LIVE повідомляли про здешевлення цибулі. На минулому тижні ціна продукту впала аж на 10%. Особливо багато зараз цибулі, яка має проблеми з якістю.