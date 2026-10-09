Ціни на продукти та зарплати в Україні з 2022 по 2026 року: які показники суттєво зросли

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни ціни на звичні продукти в Україні суттєво змінилися. Майже за 5 років окремі позиції подорожчали майже вдвічі, а деякі — навіть майже утричі. Водночас є продукти, які у 2026 році коштують дешевше, ніж на початку ворожого вторгнення.

Сайт Новини.LIVE досліджував як змінились ціни на базовий кошик продуктів українців з 2022 по 2026 роки.

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Які продукти подорожчали найбільше

Найпомітніше за цей період зросла вартість оселедця. У 2022 році кілограм коштував у середньому 108,82 грн, а у 2026-му — вже 233,51 грн. Таким чином, ціна збільшилася на 114,58%.

На другому місці за темпами подорожчання — вершкове масло. Якщо у 2022 році 200 грамів коштували в середньому 60,32 грн, то у 2026 році — 115,10 грн. Це на 90,82% більше.

Свинина за цей час подорожчала на 83,89%. Середня ціна кілограма ошийка зросла зі 176,58 грн до 324,72 грн.

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Ціни на куряче філе також зросли на 78,34%. Його середня вартість збільшилася зі 127,79 грн у 2022 році до 227,90 грн у 2026-му.

Ріст цін на базовий продуктовий кошик. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти теж суттєво додали в ціні

Помітне подорожчання відбулося і в категорії молочних продуктів. Середня ціна літра молока зросла з 34,41 грн у 2022 році до 59,69 грн у 2026-му. За п’ять років приріст становить 73,47%.

Сметана також стала дорожчою. У 2022 році 350 грамів коштували в середньому 33,93 грн, а у 2026 році — 57,62 грн. Зростання становило 69,82%.

Ще відчутніше змінилася ціна яєць. Десяток у 2022 році коштував у середньому 43,06 грн, а у 2026-му — 75,24 грн. Таким чином, яйця подорожчали на 74,73%.

Хліб став майже на 71% дорожчим

Змінилася і вартість одного з основних продуктів у раціоні українців — пшеничного хліба. У 2022 році його середня ціна становила 27,67 грн, тоді як у 2026 році — 47,23 грн.

За цей період вартість хліба збільшилася на 70,69%. У грошовому еквіваленті різниця становить 19,56 грн.

Огірки подорожчали найменше

Серед представлених позицій огірки продемонстрували значно помірніше зростання. У 2022 році кілограм коштував у середньому 63,04 грн, а у 2026 році — 80,60 грн. Таким чином, ціна збільшилася на 27,86%. Це найменше зростання серед продуктів, які за цей період подорожчали.

Гречка стала винятком

На тлі загального зростання цін гречка показала протилежну динаміку, хоча її вартість протягом цих років сильно коливалася.

У 2022 році середня ціна кілограма становила 73,09 грн. У 2023 році вона знизилася до 49,54 грн, а у 2024-му — до 28,58 грн. Після цього ціна знову почала зростати. У 2025 році кілограм гречки коштував у середньому 36,63 грн, а у 2026-му — 66,51 грн.

Попри це, порівняно з 2022 роком гречка все ще дешевша. Загальна зміна становить мінус 8,90%.

Що відбувалось з мінімальною зарплатою з 2022 року

Крім цін на продукти, також змінювались і соціальні стандарти. Наприклад, з 2022 по 2026 роки мінімальна зарплата в Україні зросла на 31%.

2022 рік: мінімальний оклад підвищували двічі. З січня по жовтень зарплата становила 6 500 грн, після чого у листопаді її підвищили на 200 грн .

. 2023 рік: мінімальну зарплату взагалі не індексували, тож сума була, як і у 2022 році — 6 700 грн;

2024 рік: як і в рік повномасштабного вторгнення, уряд переглядав оклади двічі. З січня по березень мінімальна зарплата була 7 100 грн , а вже у квітні її переглянули і підвищили до 8 000 грн ;

, а вже у квітні її переглянули і підвищили ; 2025 рік: оклад залишається на рівні 2024 року і становить 8 000 грн ;

; 2026 рік: мінімальну зарплату підвищують на 8,1% — до 8 647 грн.

На 2027 рік Державний бюджет ще не затверджений. Проте Новини.LIVE раніше вже розповідали, які суми пропонують закласти у мінімальну заробітну плату. За словами народного депутата Данила Гетманцева, в уряді пропонують встановити мінімальні оклади на рівні 12 000 грн. Це на 38,8% більше, ніж у 2026 році. Такий річний стрибок може бути суттєвіший, ніж за декілька років повномасштабної війни.

Як змінювалась мінімальна зарплата з початку повномасштабної війни. Фото: Новини.LIVE

Як змінювалась середня зарплата

Порівняно з мінімалкою, тут ситуація дещо краща. З 2022 року по серпень 2026 року оклади зросли на 118,6%. Хоч і в окремі роки сума була меншою за попередній рік.

Під час повномасштабної війни середня зарплата змінювалась наступним чином:

2022 рік — 14 589 грн ;

; 2023 рік — 14 308 грн (- 281 грн);

(- 281 грн); 2024 рік — 17 486 грн (+ 3 178 грн);

(+ 3 178 грн); 2025 рік — 20 653 грн (+ 3 167 грн);

(+ 3 167 грн); 2026 рік (серпень) — 31 892 грн (+ 11 239 грн).

Середня зарплата з 2022 по 2026 роки. Фото: Новини.LIVE

Яка ситуація загалом

З 2022 року росли як і ціни, так і соціальні стандарти. Але враховуючи всі показники, такий ріст нерівномірний. Окремі продукти виросли у вартості понад 114%, коли мінімальна зарплата всього на 31%. Купівля того ж самого оселедця або свинини може стати відчутною витратою для пересічного українця з мінімальним окладом.

Проте варто зазначити і позитивну динаміку росту середньої зарплати. Україна підвищує ціни окладів на ринку праці, що робить її привабливою. Але також слід розуміти, що середня зарплата — це медіанний показник, а не фіксований розмір.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує упаковка яєць в супермаркетах. Більшість мереж не змінювали вартість затребуваного продукту на початку жовтня 2026 року. Розрив між витратами на фасовані та поштучні яйця скоротився, однак споживачі досі можуть економити кошти, обираючи в магазинах або найдешевші упаковки, або товар у відкритому лотку.

Також Новини.LIVE повідомляли, де шукати інформацію про склад імпортного продукту. Адже на упаковці може не бути української етикетки. Проте покупець усе одно має отримати повну інформацію про товар українською.