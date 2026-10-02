Ціни на яйця приготували сюрприз: що стало з вартістю продукту в супермаркетах України

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах на деякий час стабілізувалися ціни на курячі яйця. Більшість мереж не змінювали вартість затребуваного продукту на початку жовтня 2026 року. Розрив між витратами на фасовані та поштучні яйця скоротився, однак споживачі досі можуть економити кошти, обираючи в магазинах або найдешевші упаковки, або товар у відкритому лотку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Скільки мінімально коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 81,65-84,25 грн станом на п’ятницю, 2 жовтня. Індекс споживчих цін склав 121,80% порівняно з серпнем, тобто продукт у магазинах подорожчав на 21,80% за короткий проміжок часу.

Водночас мінімальна вартість однієї упаковки яєць у деяких супермаркетах набагато нижча, завдяки чому покупці мають змогу заощаджувати свій бюджет. Альтернативний варіант для зниження витрат — обрати поштучний продукт, ціна якого коливається у межах 3,99-7 грн/шт.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж і дізналися, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за упакований десяток курячих яєць. У п’ятницю, 2 жовтня, результат виявився таким:

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Сільпо — 39,19 грн (було 59,91 грн);

Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);

Фора — 65,90 грн (було 73,30 грн);

АТБ — 68,90 грн (було 73,30 грн);

Метро — 73 грн;

Новус — 73,99 грн;

Ашан — 74 грн (було 71,20 грн);

МегаМаркет — 84 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах України. Фото: Новини.LIVE

Чому продукти можуть подорожчати

В ефірі Ранок.LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що аграрії можуть стикнутися з серйозними проблемами у 2027 році. Через відсутність додаткового фінансування підприємства ризикують закритися, а площі весняної посівної кампанії — скоротитися на 40%.

Це призведе до дорожчання базових продуктів харчування в магазинах і на ринках, однак дефіциту боятися не варто, оскільки аграрії виробляють більше, ніж вся Україна встигає споживати.

"Ціноутворення формується не з поля, а вже по інших складових — через логістику, енергоносії, оплату праці, пакування тощо", — зазначив спікер.

На його думку, восени та взимку вартість багатьох товарів може збільшитися на 10-15%. Це середній показник, який буде варіюватися для кожного продукту окремо залежно від частки у виробництві.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що мережі супермаркетів в Україні можуть скорочувати персонал. Однак при звільненні працівників необхідно дотримуватися трудового законодавства. Зокрема враховувати показники та ефективність діяльності, як от результати продажів або професійні навички.

Також Новини.LIVE розповідали, що олія може подешевшати через падіння закупівельних цін на соняшник. Українцям не варто чекати зниження вартості товару в супермаркетах найближчим часом. Адже магазини продовжують розпродувати запаси, а поставки нових партій займуть час.