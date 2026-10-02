Цены на яйца приготовили сюрприз: что стало со стоимостью продукта в супермаркетах Украины

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах цены на куриные яйца на некоторое время стабилизировались. Большинство сетей не меняли стоимость востребованного продукта в начале октября 2026 года. Разрыв между расходами на фасованные и поштучные яйца сократился, однако потребители до сих пор могут экономить деньги, выбирая в магазинах либо самые дешевые упаковки, либо товар в открытом лотке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

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Сколько минимально стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 81,65-84,25 грн по состоянию на пятницу, 2 октября. Индекс потребительских цен составил 121,80% по сравнению с августом, то есть продукт в магазинах подорожал на 21,80% за короткий промежуток времени.

Однако минимальная стоимость одной упаковки яиц в некоторых супермаркетах значительно ниже, благодаря чему покупатели могут экономить свой бюджет. Альтернативный вариант для снижения расходов — выбрать продукт, продаваемый поштучно, цена которого колеблется в пределах 3,99-7 грн/шт.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упакованный десяток куриных яиц. В пятницу, 2 октября, результат оказался таким:

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Сільпо — 39,19 грн (было 59,91 грн);

Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);

Фора — 65,90 грн (было 73,30 грн);

АТБ — 68,90 грн (было 73,30 грн);

Метро — 73 грн;

Новус — 73,99 грн;

Ашан — 74 грн (было 71,20 грн);

МегаМаркет — 84 грн.

Минимальная стоимость куриных яиц в супермаркетах Украины. Фото: Новини.LIVE

Почему продукты могут подорожать

В эфире Ранок.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что аграрии могут столкнуться с серьезными проблемами в 2027 году. Из-за отсутствия дополнительного финансирования предприятия рискуют закрыться, а площади весенней посевной кампании — сократиться на 40%.

Это приведет к удорожанию основных продуктов питания в магазинах и на рынках, однако дефицита бояться не стоит, поскольку аграрии производят больше, чем вся Украина успевает потреблять.

"Ценообразование формируется не на поле, а уже на основе других составляющих — логистики, энергоносителей, оплаты труда, упаковки и пр.", — отметил спикер.

По его мнению, осенью и зимой стоимость многих товаров может увеличиться на 10-15%. Это средний показатель, который будет варьироваться для каждого продукта отдельно в зависимости от его доли в производстве.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что сети супермаркетов в Украине могут сокращать персонал. Однако при увольнении сотрудников необходимо соблюдать трудовое законодательство. В частности учитывать показатели и эффективность деятельности, такие как результаты продаж или профессиональные навыки.

Также Новини.LIVE сообщали, что масло может подешеветь из-за падения закупочных цен на подсолнечник. Украинцам не стоит ждать снижения стоимости товара в супермаркетах в ближайшее время. Ведь магазины продолжают распродавать запасы, а поставки новых партий займут время.