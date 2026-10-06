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Головна Економіка Мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум: що хочуть змінити

Мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум: що хочуть змінити

Ua ru
6 жовтня 2026 13:05
Мінімальна пенсія, зарплата та прожитковий мінімум у 2027 році: як пропонують підвищити соціальні стандарти українців
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Депутати продовжують затверджувати Державний бюджет на 2027 рік. Українцям можуть переглянути одразу кілька соціальних стандартів. Серед запропонованих орієнтирів — підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії.

Про це розповів народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради України, секретар Національної ради з відновлення від наслідків війни Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

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Які суми пропонують закласти в бюджет

Гетманцев заявив про пропозиції щодо перегляду соціальних стандартів на 2027 рік. З 1 січня пропонується встановити мінімальну заробітну плату на рівні 12 000 гривень.

Також хочуть підвищити прожитковий мінімум. Загальний показник для однієї особи пропонується встановити на рівні 7 200 гривень.

Для окремих категорій суми мають бути такими:

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  • для працездатних осіб — 7 488 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність, — 5 832 гривень.

Мінімальна пенсія може суттєво зрости

Окремо пропонується переглянути мінімальну пенсію за віком. З 1 січня 2027 року її хочуть встановити на рівні 6 500 грн. Також у пропозиціях передбачають повну щомісячну виплату пенсій, які були призначені або перераховані на виконання судових рішень.

Допомога малозабезпеченим сім'ям

Також на обговоренні були пропозиції щодо сімей із низькими доходами. У Раді пропонують встановити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям на рівні:

  • 100% — для працездатних осіб;
  • 150% — для дітей;
  • 150% — для осіб, які втратили працездатність;
  • 150% — для осіб з інвалідністю.

Це може змінити сам підхід до визначення рівня забезпечення, від якого залежатиме право сім'ї на конкретну допомогу.

Переглянуть програми підтримки батьків

Зміни можуть торкнутися і допомоги батькам.

Серед запропонованих сум:

  • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — до 7 000 гривень на місяць;
  • допомога на догляд за дитиною до одного року — до 8 000 гривень;
  • виплата на дитину з інвалідністю — до 12 500 гривень;
  • програма "єЯсла" — 9 000 гривень на місяць;
  • "єЯсла" для дитини з інвалідністю — 14 000 гривень;
  • "Пакунок школяра" — 5 000 гривень.

Встановити всі суми не дозволяє бюджет

За словами Гетманцева, запропоновані показники мають наблизити соціальні стандарти до реальних потреб населення.

"Звісно, у нас немає зараз таких коштів, щоб одномоментно, з 2027 року, встановити стандарти, які відповідають фактичному прожитковому мінімуму. Однак маємо використати весь доступний нам ресурс, щоб забезпечити їх зближення якомога швидшими темпами", — підсумував нардеп.

Наведені суми є запропонованими соціальними стандартами на 2027 рік, а не вже встановленими виплатами. Їх остаточні параметри залежатимуть від затверджених рішень урядом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про мінімальну зарплату вчителів у жовтні. Визначати оклад варто відштовхуючись від відповідної категорії. Початківці-вчителі можуть отримувати майже 14 000 гривень. 

Також Новини.LIVE повідомляли про суми середніх окладів у сусідній Польщі. У 2026 році мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4 806 злотих брутто на місяць. А вже з 2027 року мінімалку хочуть підвищити до 4 950 злотих.

Кабінет міністрів Верховна Рада прожитковий мінімум Данило Гетманцев мінімальна зарплата мінімальна пенсія
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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