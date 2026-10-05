Виплати для людей з III групою інвалідності: скільки можна отримати у жовтні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці з III групою інвалідності продовжать отримувати виплати від держави у жовтні, але суми можуть бути досить різними. Відомо, від чого залежить розмір допомоги та які мінімальні виплати гарантовані.

Про це розповідає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки отримають люди з III групою інвалідності

Якщо інвалідність пов'язана з загальним захворюванням. виплата становить 50% від пенсії за віком, яку людині розрахували б за її стажем і заробітком, але не менше 2 595 гривень.

Якщо інвалідність пов'язана з війною

Для людей з III групою інвалідності внаслідок війни встановлений окремий мінімальний розмір пенсійної виплати. З 1 березня 2026 року він становить 10 625 гривень. Тобто цій категорії не можуть платити менше.

Пенсія після Чорнобильської катастрофи

Для людей з III групою інвалідності, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою, також діють окремі правила. З 1 березня 2026 року мінімальна виплата для них становить 6 813,10 гривні.

Читайте також:

Для учасників ліквідації наслідків аварії, якщо інвалідність має причинний зв'язок із Чорнобильською катастрофою, сума вища. Для III групи мінімальна пенсійна виплата становить 12 392,13 гривні.

Коли починають платити пенсію

Пенсію за інвалідністю призначають на весь період, протягом якого встановлена інвалідність. Якщо звернутися за виплатою протягом трьох місяців від дати встановлення інвалідності, пенсію призначають від цієї дати. За пізнішого звернення виплата починається від дня подання заяви.

Куди подавати документи

Оформити пенсію можна через сервісний центр Пенсійного фонду. Також заяву приймають через ЦНАП або уповноважений орган місцевої влади. За технічної можливості подати документи можна онлайн через вебпортал або застосунок Пенсійного фонду.

Зазвичай потрібні паспорт, податковий номер та документи про страховий стаж, якщо необхідні відомості відсутні в електронному реєстрі. В окремих випадках можуть знадобитися документи про доходи, рішення суду чи документи щодо опікуна.

Якщо людина живе за кордоном, документи для призначення пенсії також можна надіслати поштою.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пенсіонерам можуть зменшити виплати. Пенсійний фонд звіряє персональні відомості, документи, адресу проживання та інші дані з державними реєстрами. Якщо інформація різниться, людині можуть призначити додаткову перевірку, тому важливо вчасно оновлювати дані у пенсійній справі.

Також Новини.LIVE розповідали, як військовим пенсіонерам збільшити виплату. На суму виплати впливають грошове забезпечення, довідки та дані пенсійної справи, а окремою підставою може бути зміна грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо у документах є помилки або бракує потрібних складових, пенсіонер може подати заяву та додаткові документи для перерахунку.