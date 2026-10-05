Выплаты людям с III группой инвалидности: сколько можно получить в октябре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы с III группой инвалидности продолжат получать выплаты от государства в октябре, но суммы могут значительно отличаться. Известно, от чего зависит размер пособия и какие минимальные выплаты гарантированы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

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Сколько получат люди с III группой инвалидности

Если инвалидность связана с общим заболеванием, выплата составляет 50% от пенсии по возрасту, которую человеку рассчитали бы исходя из его стажа и заработка, но не менее 2 595 гривен.

Если инвалидность связана с войной

Для людей с III группой инвалидности вследствие войны установлен отдельный минимальный размер пенсионной выплаты. С 1 марта 2026 года он составляет 10 625 гривен. То есть этой категории не могут платить меньше.

Пенсия после Чернобыльской катастрофы

Для людей с III группой инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, также действуют отдельные правила. С 1 марта 2026 года минимальная выплата для них составляет 6 813,10 гривен.

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Для участников ликвидации последствий аварии, если инвалидность имеет причинно-следственную связь с Чернобыльской катастрофой, сумма выше. Для III группы минимальная пенсионная выплата составляет 12 392,13 гривны.

Когда начинают выплачивать пенсию

Пенсию по инвалидности назначают на весь период, в течение которого установлена инвалидность. Если обратиться за выплатой в течение трех месяцев с даты установления инвалидности, пенсию назначают с этой даты. При более позднем обращении выплата начинается со дня подачи заявления.

Куда подавать документы

Оформить пенсию можно через сервисный центр Пенсионного фонда. Также заявление принимают через ЦНАП или уполномоченный орган местной власти. При наличии технической возможности подать документы можно онлайн через веб-портал или приложение Пенсионного фонда.

Обычно требуются паспорт, налоговый номер и документы о страховом стаже, если необходимые сведения отсутствуют в электронном реестре. В отдельных случаях могут понадобиться документы о доходах, решение суда или документы об опекуне.

Если человек проживает за границей, документы для назначения пенсии также можно отправить по почте.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему пенсионерам могут уменьшить выплаты. Пенсионный фонд сверяет личные данные, документы, адрес проживания и другие сведения с государственными реестрами. Если информация не совпадает, человеку может быть назначена дополнительная проверка, поэтому важно своевременно обновлять данные в пенсионном деле.

Также Новини.LIVE рассказывали, как военным пенсионерам увеличить выплату. На сумму выплаты влияют денежное довольствие, справки и данные пенсионного дела, а отдельным основанием может служить изменение денежного довольствия военнослужащих. Если в документах есть ошибки или отсутствуют необходимые компоненты, пенсионер может подать заявление и дополнительные документы для перерасчета.