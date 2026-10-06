Минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум в 2027 году: как предлагают повысить социальные стандарты украинцев

Минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум: что планируют изменить
Депутаты продолжают утверждать Государственный бюджет на 2027 год. Украинцам могут пересмотреть сразу несколько социальных стандартов. Среди предложенных ориентиров — повышение минимальной заработной платы и пенсии.
Об этом рассказал народный депутат, председатель финансового комитета Верховной Рады Украины, секретарь Национального совета по восстановлению от последствий войны Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.
Какие суммы предлагают заложить в бюджет
Гетманцев заявил о предложениях по пересмотру социальных стандартов на 2027 год. С 1 января предлагается установить минимальную заработную плату на уровне 12 000 гривен.
Также планируется повысить прожиточный минимум. Общий показатель для одного человека предлагается установить на уровне 7 200 гривен.
Для отдельных категорий суммы должны быть следующими:
- для трудоспособных лиц — 7 488 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность — 5 832 гривен.
Минимальная пенсия может существенно вырасти
Отдельно предлагается пересмотреть минимальную пенсию по возрасту. С 1 января 2027 года ее хотят установить на уровне 6 500 грн. Также в предложениях предусматривается полная ежемесячная выплата пенсий, которые были назначены или пересчитаны во исполнение судебных решений.
Помощь малообеспеченным семьям
Также обсуждались предложения, касающиеся семей с низкими доходами. В Раде предлагают установить уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям на уровне:
- 100% — для трудоспособных лиц;
- 150% — для детей;
- 150% — для лиц, утративших трудоспособность;
- 150% — для лиц с инвалидностью.
Это может изменить сам подход к определению уровня обеспечения, от которого будет зависеть право семьи на конкретную помощь.
Пересмотрят программы поддержки родителей
Изменения могут коснуться и помощи родителям.
Среди предложенных сумм:
- пособие в связи с беременностью и родами — до 7 000 гривен в месяц;
- пособие на уход за ребенком до одного года — до 8 000 гривен;
- выплата на ребенка с инвалидностью — до 12 500 гривен;
- программа "єЯсла" — 9 000 гривен в месяц;
- "єЯсла" для ребенка с инвалидностью — 14 000 гривен;
- "Пакунок школяра" — 5 000 гривен.
Установить все эти суммы не позволяет бюджет
По словам Гетманцева, предложенные показатели должны приблизить социальные стандарты к реальным потребностям населения.
"Конечно, у нас сейчас нет таких средств, чтобы сразу, с 2027 года, установить стандарты, соответствующие фактическому прожиточному минимуму. Однако мы должны использовать все доступные нам ресурсы, чтобы обеспечить их сближение как можно быстрее", — подытожил народный депутат.
Приведенные суммы являются предлагаемыми социальными стандартами на 2027 год, а не уже установленными выплатами. Их окончательные параметры будут зависеть от утвержденных решений правительством.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали о минимальной зарплате учителей в октябре. Определять оклад следует исходя из соответствующей категории. Начинающие учителя могут получать почти 14 000 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали о размерах средних окладов в соседней Польше. В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц. А уже с 2027 года минималку планируют повысить до 4 950 злотых.