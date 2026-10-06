Минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум в 2027 году: как предлагают повысить социальные стандарты украинцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Депутаты продолжают утверждать Государственный бюджет на 2027 год. Украинцам могут пересмотреть сразу несколько социальных стандартов. Среди предложенных ориентиров — повышение минимальной заработной платы и пенсии.

Об этом рассказал народный депутат, председатель финансового комитета Верховной Рады Украины, секретарь Национального совета по восстановлению от последствий войны Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

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Какие суммы предлагают заложить в бюджет

Гетманцев заявил о предложениях по пересмотру социальных стандартов на 2027 год. С 1 января предлагается установить минимальную заработную плату на уровне 12 000 гривен.

Также планируется повысить прожиточный минимум. Общий показатель для одного человека предлагается установить на уровне 7 200 гривен.

Для отдельных категорий суммы должны быть следующими:

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для трудоспособных лиц — 7 488 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность — 5 832 гривен.

Минимальная пенсия может существенно вырасти

Отдельно предлагается пересмотреть минимальную пенсию по возрасту. С 1 января 2027 года ее хотят установить на уровне 6 500 грн. Также в предложениях предусматривается полная ежемесячная выплата пенсий, которые были назначены или пересчитаны во исполнение судебных решений.

Помощь малообеспеченным семьям

Также обсуждались предложения, касающиеся семей с низкими доходами. В Раде предлагают установить уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям на уровне:

100% — для трудоспособных лиц;

150% — для детей;

150% — для лиц, утративших трудоспособность;

150% — для лиц с инвалидностью.

Это может изменить сам подход к определению уровня обеспечения, от которого будет зависеть право семьи на конкретную помощь.

Пересмотрят программы поддержки родителей

Изменения могут коснуться и помощи родителям.

Среди предложенных сумм:

пособие в связи с беременностью и родами — до 7 000 гривен в месяц;

пособие на уход за ребенком до одного года — до 8 000 гривен;

выплата на ребенка с инвалидностью — до 12 500 гривен;

программа "єЯсла" — 9 000 гривен в месяц;

"єЯсла" для ребенка с инвалидностью — 14 000 гривен;

"Пакунок школяра" — 5 000 гривен.

Установить все эти суммы не позволяет бюджет

По словам Гетманцева, предложенные показатели должны приблизить социальные стандарты к реальным потребностям населения.

"Конечно, у нас сейчас нет таких средств, чтобы сразу, с 2027 года, установить стандарты, соответствующие фактическому прожиточному минимуму. Однако мы должны использовать все доступные нам ресурсы, чтобы обеспечить их сближение как можно быстрее", — подытожил народный депутат.

Приведенные суммы являются предлагаемыми социальными стандартами на 2027 год, а не уже установленными выплатами. Их окончательные параметры будут зависеть от утвержденных решений правительством.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о минимальной зарплате учителей в октябре. Определять оклад следует исходя из соответствующей категории. Начинающие учителя могут получать почти 14 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали о размерах средних окладов в соседней Польше. В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц. А уже с 2027 года минималку планируют повысить до 4 950 злотых.