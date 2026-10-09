Цены на продукты и зарплаты в Украине с 2022 по 2026 год: какие показатели существенно выросли

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны цены на привычные продукты в Украине существенно изменились. Почти за 5 лет отдельные позиции подорожали почти вдвое, а некоторые — даже почти втрое. В то же время есть продукты, которые в 2026 году стоят дешевле, чем в начале вражеского вторжения.

Сайт Новини.LIVE исследовал, как изменились цены на базовую корзину продуктов украинцев с 2022 по 2026 годы.

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Какие продукты подорожали больше всего

Наиболее заметно за этот период выросла стоимость сельди. В 2022 году килограмм стоил в среднем 108,82 грн, а в 2026-м — уже 233,51 грн. Таким образом, цена увеличилась на 114,58%.

На втором месте по темпам подорожания — сливочное масло. Если в 2022 году 200 граммов стоили в среднем 60,32 грн, то в 2026 году — 115,10 грн. Это на 90,82% больше.

Свинина за это время подорожала на 83,89%. Средняя цена килограмма шейки выросла со 176,58 грн до 324,72 грн.

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Цены на куриное филе также выросли на 78,34%. Его средняя стоимость увеличилась со 127,79 грн в 2022 году до 227,90 грн в 2026-м.

Рост цен на базовый продуктовый набор. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты тоже существенно подорожали

Заметное подорожание произошло и в категории молочных продуктов. Средняя цена литра молока выросла с 34,41 грн в 2022 году до 59,69 грн в 2026-м. За пять лет прирост составляет 73,47%.

Сметана также подорожала. В 2022 году 350 граммов стоили в среднем 33,93 грн, а в 2026 году — 57,62 грн. Рост составил 69,82%.

Ещё более заметно изменилась цена на яйца. Десятка в 2022 году стоила в среднем 43,06 грн, а в 2026-м — 75,24 грн. Таким образом, яйца подорожали на 74,73%.

Хлеб подорожал почти на 71%

Изменилась и стоимость одного из основных продуктов в рационе украинцев — пшеничного хлеба. В 2022 году его средняя цена составляла 27,67 грн, тогда как в 2026 году — 47,23 грн.

За этот период стоимость хлеба увеличилась на 70,69%. В денежном эквиваленте разница составляет 19,56 грн.

Огурцы подорожали меньше всего

Среди представленных позиций огурцы продемонстрировали значительно более умеренный рост. В 2022 году килограмм стоил в среднем 63,04 грн, а в 2026 году — 80,60 грн. Таким образом, цена выросла на 27,86%. Это наименьший рост среди продуктов, которые за этот период подорожали.

Гречка стала исключением

На фоне общего роста цен гречка показала противоположную динамику, хотя её стоимость в течение этих лет сильно колебалась.

В 2022 году средняя цена килограмма составляла 73,09 грн. В 2023 году она снизилась до 49,54 грн, а в 2024-м — до 28,58 грн. После этого цена снова начала расти. В 2025 году килограмм гречки стоил в среднем 36,63 грн, а в 2026-м — 66,51 грн.

Несмотря на это, по сравнению с 2022 годом гречка по-прежнему дешевле. Общее изменение составляет минус 8,90%.

Что происходило с минимальной зарплатой с 2022 года

Помимо цен на продукты, менялись и социальные стандарты. Например, с 2022 по 2026 годы минимальная зарплата в Украине выросла на 31%.

2022 год: минимальную зарплату повышали дважды. С января по октябрь зарплата составляла 6 500 грн, после чего в ноябре ее повысили на 200 грн .

. 2023 год: минимальную зарплату вообще не индексировали, поэтому сумма осталась такой же, как и в 2022 году — 6 700 грн;

2024 год: как и в год полномасштабного вторжения, правительство пересматривало оклады дважды. С января по март минимальная зарплата составляла 7 100 грн , а уже в апреле её пересмотрели и повысили до 8 000 грн ;

, а уже в апреле её пересмотрели и повысили ; 2025 год: оклад остается на уровне 2024 года и составляет 8 000 грн ;

; 2026 год: минимальную зарплату повышают на 8,1% — до 8 647 грн.

Государственный бюджет на 2027 год ещё не утвержден. Однако Новини.LIVE ранее уже сообщали, какие суммы предлагают заложить в минимальную заработную плату. По словам народного депутата Даниила Гетманцева, в правительстве предлагают установить минимальные оклады на уровне 12 000 грн. Это на 38,8% больше, чем в 2026 году. Такой годовой скачок может оказаться более существенным, чем за несколько лет полномасштабной войны.

Как менялась минимальная зарплата с начала полномасштабной войны. Фото: Новини.LIVE

Как менялась средняя зарплата

По сравнению с минимальной зарплатой, здесь ситуация несколько лучше. С 2022 года по август 2026 года зарплаты выросли на 118,6%. Хотя в отдельные годы сумма была меньше, чем в предыдущем году.

Во время полномасштабной войны средняя зарплата менялась следующим образом:

2022 год — 14 589 грн ;

; 2023 год — 14 308 грн (- 281 грн);

(- 281 грн); 2024 год — 17 486 грн (+ 3 178 грн);

(+ 3 178 грн); 2025 год — 20 653 грн (+ 3 167 грн);

(+ 3 167 грн); 2026 год (август) — 31 892 грн (+ 11 239 грн).

Средняя зарплата с 2022 по 2026 годы. Фото: Новини.LIVE

Какова ситуация в целом

С 2022 года росли как цены, так и социальные стандарты. Но, учитывая все показатели, такой рост неравномерный. Стоимость отдельных продуктов выросла более чем на 114%, в то время как минимальная зарплата — всего на 31%. Покупка той же сельди или свинины может стать ощутимым расходом для рядового украинца с минимальной зарплатой.

Однако стоит отметить и положительную динамику роста средней зарплаты. Украина повышает уровень заработной платы на рынке труда, что делает ее привлекательной. Но также следует понимать, что средняя зарплата — это медианный показатель, а не фиксированная величина.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит упаковка яиц в супермаркетах. Большинство сетей не меняли стоимость востребованного продукта в начале октября 2026 года. Разница в цене между фасованными и продаваемыми поштучно яйцами сократилась, однако потребители по-прежнему могут сэкономить, выбирая в магазинах либо самые дешевые упаковки, либо товар в открытом лотке.

Также Новини.LIVE сообщали, где искать информацию о составе импортного продукта. Ведь на упаковке может отсутствовать украинская этикетка. Однако покупатель все равно должен получить полную информацию о товаре на украинском языке.