Ціни на цибулю пішли вниз: скільки коштує популярний овоч у жовтні

Ціни на цибулю в Україні. Фото: Magnific

В Україні обвалилися ціни на один з найпопулярніших овочів — цибулю. Фермери поспішають позбутися запасів через низьку якість цьогорічного врожаю, а тому продають дешевше. Це слід враховувати покупцям, які закупають цибулю для тривалого зберігання, адже довго вона не пролежить.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналітиків EastFruit.

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Які ціни на цибулю встановили

Цього тижня українські фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною від 9 до 15 гривень за кілограм. Порівняно з кінцем минулого робочого тижня вона подешевшала в середньому на 10%. Виробники пояснюють, що попит покупців на цей овоч впав, тоді як пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

Особливо багато зараз цибулі, яка має проблеми з якістю. Через несприятливу погоду частина овочів виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Фермерам доводиться швидко продавати таку продукцію, поки вона остаточно не втратила товарний вигляд. Для цього вони поступово знижують відпускні ціни. При цьому цибуля в Україні все ще коштує в середньому на 37% дорожче, ніж восени минулого року.

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Якісну цибулю притримують на складах

Попри загальне здешевлення, хорошу цибулю українські виробники поки що продають неохоче. Фермери воліють залишати якісну продукцію у сховищах. Вони розраховують реалізувати її пізніше, коли пропозиція на ринку скоротиться, а ціни стануть вигіднішими.

На чому ще можна заощадити

Ціни на яйця в Україні продовжують кусатися, але деякі торговельні мережі мають досить вигідні пропозиції. Станом на 8 жовтня середня вартість фасованого десятка категорії С1 становила від 81,85 до 84,25 гривні залежно від виробника. Але в супермаркетах можна знайти й дешевші варіанти. Найвигіднішу пропозицію має "Сільпо" — від 39,19 гривні за десяток. У VARUS яйця категорії С2 коштують від 49,90 гривні, а в Novus категорії С1 — від 68,99 гривні.

В інших мережах ціни вищі: у METRO десяток яєць категорії С0 продають від 73 гривень, у "Форі" — від 73,30 гривні, а в "МегаМаркеті" — від 84 гривень. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями перевищує 44 гривні. При цьому покупцям слід звертати увагу на категорію яєць, адже вона впливає на розмір і ціну.

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