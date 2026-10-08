Де купити найдешевші яйця: актуальні ціни в супермаркетах 8 жовтня

Курячі яйця на продаж. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця в Україні залишаються досить високими. Середня вартість фасованого десятка перевищує 80 гривень, хоча в окремих супермаркетах можна знайти вигідніші пропозиції. Різниця в цінах залежить від торговельної мережі, бренду та категорії яєць. Відомо, як українцям заощадити на улюбленому продукті.

Новини.LIVE проаналізували, де пропонують найдешевші яйця.

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Скільки просять за упаковку

За даними Мінфіну, станом на 8 жовтня середня вартість десятка курячих яєць категорії С1 становить від 81,85 до 84,25 гривні залежно від виробника. При цьому в окремих супермаркетах вони можуть бути помітно нижчими.

Де яйця коштують найдешевше

Ми перевірили актуальні пропозиції торговельних мереж і зібрали мінімальні ціни на упаковку з 10 яєць. Станом на четвер вони стартують з таких сум:

Сільпо — від 39,19 гривень (категорія С1);

VARUS — від 49,90 гривень (категорія С2);

Фора — від 73,30 гривень (категорія С1);

Новус — від 68,99 гривень (категорія С1);

METRO — від 73 гривень (категорія С0);

Ашан — від 74 гривень (категорія С1);

МегаМаркет — від 84 гривень (категорія С1).

На сайті мережі АТБ проводяться технічні роботи після нещодавньої хакерської атаки, тому наразі порівняти ціни неможливо.

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Що буде з цінами на інші продукти

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів, що через російські обстріли руйнуються склади, продуктові бази та логістика. До цього додається зростання цін на пальне. Усе це збільшує витрати на доставку продуктів, які зрештою можуть перекласти на покупців.

За словами аналітика, найближчим часом українці можуть побачити вищі цінники навіть на базові продукти харчування. Щоб стримати подорожчання, він запропонував знизити податок на додану вартість для окремих категорій продовольчих товарів.

Раніше Новини.LIVE писали, як зміниться продаж імпортних продуктів без української етикетки. До 1 квітня 2027 року такий товар можна продавати з іноземним маркуванням, але повні дані українською мають бути доступні покупцеві ще до покупки. Інформацію можуть розміщувати біля товару, через QR-код, на сайті чи в застосунку магазину або в інший зрозумілий спосіб.

Також Новини.LIVE розповідали, що соняшникова олія в Україні може подешевшати. Закупівельні ціни на соняшник знизилися, тож виробники можуть скоротити собівартість і поступово зменшити цінники в магазинах. Але на зміну вартості доведеться почекати до трьох місяців, а ситуація залежатиме від експорту та продажу старих запасів.