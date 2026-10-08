Где купить самые дешевые яйца: актуальные цены в супермаркетах 8 октября

Куриные яйца на продажу. Фото: pexels

Цены на куриные яйца в Украине остаются довольно высокими. Средняя стоимость фасованного десятка превышает 80 гривен, хотя в некоторых супермаркетах можно найти более выгодные предложения. Разница в ценах зависит от торговой сети, бренда и категории яиц. Известно, как украинцам сэкономить на любимом продукте.

Новини.LIVE проанализировали, где предлагают самые дешевые яйца.

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Сколько просят за упаковку

По данным Минфина, по состоянию на 8 октября средняя стоимость десятка куриных яиц категории С1 составляет от 81,85 до 84,25 гривны в зависимости от производителя. При этом в отдельных супермаркетах цены могут быть заметно ниже.

Где яйца стоят дешевле всего

Мы проверили актуальные предложения торговых сетей и собрали минимальные цены на упаковку из 10 яиц. По состоянию на четверг они начинаются с таких сумм:

Сильпо — от 39,19 гривен (категория С1);

VARUS — от 49,90 гривен (категория С2);

Фора — от 73,30 гривен (категория С1);

Новус — от 68,99 гривен (категория С1);

METRO — от 73 гривен (категория С0);

Ашан — от 74 гривен (категория С1);

МегаМаркет — от 84 гривен (категория С1).

На сайте сети АТБ проводятся технические работы после недавней хакерской атаки, поэтому сравнить цены пока невозможно.

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Минимальные цены на куриные яйца в супермаркетах Киева. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на другие продукты

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал, что из-за российских обстрелов разрушаются склады, продуктовые базы и логистика. К этому добавляется рост цен на топливо. Все это увеличивает расходы на доставку продуктов, которые в конечном итоге могут переложить на покупателей.

По словам аналитика, в ближайшее время украинцы могут увидеть более высокие ценники даже на базовые продукты питания. Чтобы сдержать подорожание, он предложил снизить налог на добавленную стоимость для отдельных категорий продовольственных товаров.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменится продажа импортных продуктов без украинской этикетки. До 1 апреля 2027 года такой товар можно продавать с иностранной маркировкой, но полная информация на украинском языке должна быть доступна покупателю еще до покупки. Информацию можно размещать рядом с товаром, через QR-код, на сайте или в приложении магазина либо другим понятным способом.

Также Новини.LIVE сообщали, что подсолнечное масло в Украине может подешеветь. Закупочные цены на подсолнечник снизились, поэтому производители могут сократить себестоимость и постепенно снизить цены в магазинах. Но изменения цен придется ждать до трех месяцев, а ситуация будет зависеть от экспорта и реализации старых запасов.