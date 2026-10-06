Цены на яйца в Украине изменились: где можно купить десяток по самой низкой цене

Женщина держит в руках коробку с яйцами. Фото: Magnific

Цены на куриные яйца в Украине после нескольких недель относительной стабильности начали расти. По состоянию на 6 октября средняя стоимость десятка яиц категории С1 уже превышает 80 грн. В то же время в разных торговых сетях цены заметно различаются, поэтому покупатели могут сэкономить, выбирая супермаркет.

Новини.LIVE рассказывают, где можно дешевле купить куриные яйца.

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Как изменились цены на яйца

По данным сервиса "Минфин", по состоянию на 6 октября 2026 года средняя цена упаковки яиц категории С1 составляет около 81,85–84,25 грн.

Индекс потребительских цен на куриные яйца в октябре 2026 года составил 114,44%, то есть по сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 14,44%. Для сравнения: в сентябре этот показатель по отношению к августу составлял 121,80%.

В то же время цены в конкретных магазинах могут существенно различаться.

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Сколько стоит десяток яиц в супермаркетах

Мы проверили официальные интернет-магазины популярных торговых сетей и сравнили минимальные цены на упаковку из десяти куриных яиц в Киеве. Акционные предложения в расчет не учитывались.

По состоянию на 6 октября цены были следующими:

Сильпо — яйца "Ясенсвит" столовые С1 — 81,31 грн;

Варус — яйца "От хорошей курицы" Свежесть С1 — 68,90 грн;

Фора — яйца "Свижак" столовые С2 — 65,90 грн;

Метро — яйца Fine Life столовые L С0 — 73 грн;

Новус — яйца "От доброй курицы" С2 — 76,99 грн;

Ашан — яйца Auchan С1 — 74 грн;

МегаМаркет — яйца "Супер Ко-Ко" М С1 — 84 грн.

Цены в АТБ пока сравнить невозможно, поскольку на сайте сети проводятся технические работы после хакерской атаки, произошедшей 5 октября.

Минимальные цены на куриные яйца в супермаркетах Киева. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на продукты

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал, что базовая продуктовая корзина в Украине может подорожать примерно на 3%.

По его словам, одним из факторов станет перестройка логистики. Бизнес меняет привычные цепочки поставок и переходит на использование более мелких складов, что увеличивает расходы.

Еще одним существенным риском для стоимости продуктов остается ситуация в энергетическом секторе.

В случае длительных отключений электроэнергии магазины, склады и другие предприятия будут вынуждены активнее использовать генераторы. Дополнительные расходы на топливо и работу оборудования бизнес может закладывать в конечную стоимость товаров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам рекомендуют запастись топливом. Из-за российских атак на топливную инфраструктуру в некоторых регионах возможны временные перебои с поставками. Автомобилистам, которые обычно расходуют около 100 литров в месяц, стоит иметь в запасе 50–70 литров топлива.

Также Новини.LIVE писали, кого уволят первым в случае сокращения штата супермаркета. Под сокращение могут попасть продавцы, кассиры и другие работники магазинов. В то же время работодатель не имеет права произвольно определять, кого увольнять.

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