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Главная Экономика Украинцам советуют запастись топливом: сколько литров нужно иметь

Украинцам советуют запастись топливом: сколько литров нужно иметь

Ua ru
5 октября 2026 19:15
Эксклюзив
На АЗС могут возникнуть перебои: сколько топлива следует держать про запас
Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Украинским водителям стоит заранее позаботиться о запасе бензина или дизельного топлива. Из-за российских атак на топливную инфраструктуру в некоторых регионах возможны временные перебои с поставками. Усугубить проблему может ажиотаж, когда украинцы начнут массово заправлять автомобили.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Вечер.LIVE.

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Сколько топлива рекомендуют запасти украинским водителям

По словам Куюна, топливная отрасль остается одной из целей российских атак с начала полномасштабного вторжения. За это время Украина потеряла значительную часть инфраструктуры, однако смогла перестроить систему поставок.

Сейчас топливо доставляют бензовозами, железнодорожными вагонами, танкерами и по трубопроводам. Это позволяет быстро менять маршруты, хотя риск новых повреждений сохраняется.

"Я не исключаю, что из-за российских атак могут возникнуть определенные логистические сбои", — предупредил эксперт.

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По его словам, в случае повреждения инфраструктуры поставщикам понадобится время, чтобы возобновить доставку или найти альтернативные маршруты. Поэтому Куюн рекомендует водителям иметь запас топлива примерно на две-три недели. Для автомобилистов, которые обычно расходуют около 100 литров в месяц, это ориентировочно 50–70 литров.

Грозит ли украинцам дефицит топлива

Куюн убежден, что даже в случае новых атак Украина сможет обеспечивать рынок топливом. Худшее, что может произойти, — это кратковременные перебои, которые будут усугубляться поведением самих потребителей.

Если поставки временно сократятся, а водители одновременно отправятся на заправки, это может "высушить" отдельные АЗС. Но полностью топливо в Украине не исчезнет.

"Я абсолютно исключаю вариант такого мегадефицита, при котором мы останемся без топлива", — подчеркнул Куюн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти. АЗС пока сдерживают подорожание, хотя оптовые цены уже почти не оставляют им заработка. Если мировые котировки останутся высокими, заправкам придется повысить стоимость топлива.

Также Новини.LIVE писали о том, как новые налоговые ставки могут повлиять на цены на топливо. Повышение НДС и акциза увеличит расходы поставщиков, которые могут переложить их на водителей. Но спрогнозировать точную цену бензина и дизеля сложно из-за влияния мировых событий и валютных колебаний.

АЗС топливо рынок топлива дефицит атака
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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