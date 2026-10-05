Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на АЗС не соответствуют реальности: когда топливо может подорожать

Цены на АЗС не соответствуют реальности: когда топливо может подорожать

Ua ru
5 октября 2026 14:30
Эксклюзив
Подорожание дизеля в Украине: когда цена на топливо может превысить 100 гривен
Работники на автозаправке. Фото: Новини.LIVE

Цены на дизельное топливо на украинских АЗС сейчас не отображают его реальную себестоимость. Заправочные сети пока сдерживают рост цен и надеются на снижение мировых котировок. Однако такая ситуация продлится недолго. Если топливо в мире будет оставаться дорогим, в Украине его стоимость тоже вырастет.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Вечер.LIVE.

Реклама

Почему дизельное топливо должно стоить дороже

Сейчас сети АЗС пытаются удерживать цены, несмотря на высокую стоимость топлива на мировых рынках.

"Психологический барьер в 100 гривен держится, в том числе, благодаря тому, что с правительством ведутся определенные консультации", — пояснил Куюн.

Но если мировые котировки не будут падать еще примерно неделю, украинским заправкам придется пересмотреть стоимость топлива.

Читайте также:

"Заправочным сетям не хватит средств, чтобы и дальше удерживать такие цены", — резюмировал эксперт.

Оптовые цены уже не оставляют места для заработка

Особенно напряженная ситуация в центральных и восточных областях. Оптовая цена дизельного топлива там уже достигает 96–97 гривен за литр, тогда как на АЗС топливо продают примерно по 99 гривен.

"Две гривны — это даже не покрывает расходы АЗС на зарплаты, энергоресурсы и так далее", — пояснил Куюн.

Почему цены на западе и востоке должны отличаться

Еще одна проблема, на которую обратил внимание эксперт, — почти одинаковые цены на топливо в разных регионах страны. По его словам, дизельное топливо во Львове и Харькове сейчас стоит примерно одинаково, хотя затраты на его доставку существенно различаются.

Основные объемы топлива поступают в Украину через западную и южную границы. Доставка от западной границы до Львова обходится примерно в 1 гривну за литр, тогда как до Харькова — около 6 гривен.

Больше всего это ощущают отдаленные заправки.

"Это прифронтовые регионы, это центральная Украина. Здесь просто хуже экономика заправочных станций", — сказал он.

Эксперт также пояснил, что ранее ситуация была иной благодаря работе Кременчугского НПЗ и поставкам топлива с востока.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как война изменила работу украинских АЗС. АЗС перестраивают логистику, восстанавливают поврежденные станции и ищут способы быстрее предупреждать сотрудников и клиентов об опасности. При этом дефицита топлива сейчас нет, хотя на отдельных АЗС могут временно действовать ограничения на объем заправки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как взлетели цены на киевские такси. Из-за пробок стоимость поездок между берегами столицы в час пик местами превышала 1 000 гривен. В то же время общественный транспорт также изменил маршруты, а городская электричка продолжила курсировать по привычному расписанию.

цены на топливо АЗС топливо рынок топлива дизель
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации