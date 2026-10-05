Подорожание дизеля в Украине: когда цена на топливо может превысить 100 гривен

Работники на автозаправке. Фото: Новини.LIVE

Цены на дизельное топливо на украинских АЗС сейчас не отображают его реальную себестоимость. Заправочные сети пока сдерживают рост цен и надеются на снижение мировых котировок. Однако такая ситуация продлится недолго. Если топливо в мире будет оставаться дорогим, в Украине его стоимость тоже вырастет.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Вечер.LIVE.

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Почему дизельное топливо должно стоить дороже

Сейчас сети АЗС пытаются удерживать цены, несмотря на высокую стоимость топлива на мировых рынках.

"Психологический барьер в 100 гривен держится, в том числе, благодаря тому, что с правительством ведутся определенные консультации", — пояснил Куюн.

Но если мировые котировки не будут падать еще примерно неделю, украинским заправкам придется пересмотреть стоимость топлива.

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"Заправочным сетям не хватит средств, чтобы и дальше удерживать такие цены", — резюмировал эксперт.

Оптовые цены уже не оставляют места для заработка

Особенно напряженная ситуация в центральных и восточных областях. Оптовая цена дизельного топлива там уже достигает 96–97 гривен за литр, тогда как на АЗС топливо продают примерно по 99 гривен.

"Две гривны — это даже не покрывает расходы АЗС на зарплаты, энергоресурсы и так далее", — пояснил Куюн.

Почему цены на западе и востоке должны отличаться

Еще одна проблема, на которую обратил внимание эксперт, — почти одинаковые цены на топливо в разных регионах страны. По его словам, дизельное топливо во Львове и Харькове сейчас стоит примерно одинаково, хотя затраты на его доставку существенно различаются.

Основные объемы топлива поступают в Украину через западную и южную границы. Доставка от западной границы до Львова обходится примерно в 1 гривну за литр, тогда как до Харькова — около 6 гривен.

Больше всего это ощущают отдаленные заправки.

"Это прифронтовые регионы, это центральная Украина. Здесь просто хуже экономика заправочных станций", — сказал он.

Эксперт также пояснил, что ранее ситуация была иной благодаря работе Кременчугского НПЗ и поставкам топлива с востока.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как война изменила работу украинских АЗС. АЗС перестраивают логистику, восстанавливают поврежденные станции и ищут способы быстрее предупреждать сотрудников и клиентов об опасности. При этом дефицита топлива сейчас нет, хотя на отдельных АЗС могут временно действовать ограничения на объем заправки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как взлетели цены на киевские такси. Из-за пробок стоимость поездок между берегами столицы в час пик местами превышала 1 000 гривен. В то же время общественный транспорт также изменил маршруты, а городская электричка продолжила курсировать по привычному расписанию.