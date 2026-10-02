Цены на такси в Киеве превысили 1000 грн: сколько стоит доехать с левого берега на правый

Транспортный коллапс в Киеве: что происходит с ценами на такси
В результате ударов России по Киеву ввели ограничения движения по Южному мосту, мосту Патона и мосту Метро. Утром 2 октября общественный транспорт работал по измененным маршрутам, а пассажирам приходилось мириться с большими задержками. На фоне этого коллапса активизировались водители такси — стоимость услуг резко выросла, особенно на поездки с одного берега столицы на другой.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько приходится платить за услуги такси в Киеве.
Какие цены на такси в Киеве
Ситуация с безопасностью привела к вынужденному перекрытию трех мостовых переходов, а движение на левый берег Киева пришлось организовать через Дарницкий мост. В результате скопления транспорта образовались большие пробки, а цены на услуги такси в час пик достигали 1000 грн и больше.
Например, чтобы добраться от станции метро "Позняки" до Крещатика (с левого берега на правый), в Uklon нужно было заплатить 998 грн, а "комфорт" обходился пассажирам в 1 123 грн.
Поездка со станции "Осокорки" до Оболони стоила от 1 191 до 1 856 грн (Prime). А со станции "Крещатик" до метро "Красный Хутор" (с правого берега на левый) — от 691 до 1 295 грн.
Цены в Bolt немного ниже, но разница невелика:
- от метро "Позняки" до Крещатика — от 924 до 1 324 грн;
- от станции "Осокорки" до Оболони — от 1 174 до 1 699 грн;
- от станции "Крещатик" до метро "Красный Хутор" — от 504 до 724 грн.
Усложненное движение на трех мостах Киева
В эфире Ранок.LIVE журналистка Диана Шлыкова сообщила, что утренний Киев страдает от усложненного движения транспорта. Южный мост полностью перекрыли в обоих направлениях, по мосту Патона водители могут проехать лишь по направлению правого берега, а на мосту Метро перекрыли полосу на правый берег.
"Добраться нечем. Вот ищем, вместе объединяемся, кто что знает, какими путями можно добраться", — рассказала киевлянка.
Жителям столицы следует учесть, что временные ограничения привели к изменению маршрутов ряда автобусов. Однако городская электричка и Kyiv City Express курсируют между берегами по привычному графику.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, сколько может заработать таксист в Киеве во время воздушной тревоги. Один из водителей раскрыл сумму дохода — около 2 000 грн "на руки" за семь часов работы. Часть он отдал автопарку и работодателю — 1 691 и 1 410 грн соответственно, плюс заплатил за топливо.
Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны войны, в частности участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, имеют право на бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Однако необходимо предъявить соответствующее удостоверение.