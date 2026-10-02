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Главная Экономика Транспортный коллапс в Киеве: что происходит с ценами на такси

Транспортный коллапс в Киеве: что происходит с ценами на такси

Ua ru
2 октября 2026 10:05
Цены на такси в Киеве превысили 1000 грн: сколько стоит доехать с левого берега на правый
Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате ударов России по Киеву ввели ограничения движения по Южному мосту, мосту Патона и мосту Метро. Утром 2 октября общественный транспорт работал по измененным маршрутам, а пассажирам приходилось мириться с большими задержками. На фоне этого коллапса активизировались водители такси — стоимость услуг резко выросла, особенно на поездки с одного берега столицы на другой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько приходится платить за услуги такси в Киеве.

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Какие цены на такси в Киеве

Ситуация с безопасностью привела к вынужденному перекрытию трех мостовых переходов, а движение на левый берег Киева пришлось организовать через Дарницкий мост. В результате скопления транспорта образовались большие пробки, а цены на услуги такси в час пик достигали 1000 грн и больше.

Например, чтобы добраться от станции метро "Позняки" до Крещатика (с левого берега на правый), в Uklon нужно было заплатить 998 грн, а "комфорт" обходился пассажирам в 1 123 грн.

Поездка со станции "Осокорки" до Оболони стоила от 1 191 до 1 856 грн (Prime). А со станции "Крещатик" до метро "Красный Хутор" (с правого берега на левый) — от 691 до 1 295 грн.

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Ціни на таксі в Uklon
Стоимость такси в Uklon (Киев). Фото: Новини.LIVE

Цены в Bolt немного ниже, но разница невелика:

  • от метро "Позняки" до Крещатика — от 924 до 1 324 грн;
  • от станции "Осокорки" до Оболони — от 1 174 до 1 699 грн;
  • от станции "Крещатик" до метро "Красный Хутор" — от 504 до 724 грн.
Ціни на таксі в Bolt
Цены на такси в Bolt (Киев). Фото: Новини.LIVE

 

Усложненное движение на трех мостах Киева

В эфире Ранок.LIVE журналистка Диана Шлыкова сообщила, что утренний Киев страдает от усложненного движения транспорта. Южный мост полностью перекрыли в обоих направлениях, по мосту Патона водители могут проехать лишь по направлению правого берега, а на мосту Метро перекрыли полосу на правый берег.

"Добраться нечем. Вот ищем, вместе объединяемся, кто что знает, какими путями можно добраться", — рассказала киевлянка.

Жителям столицы следует учесть, что временные ограничения привели к изменению маршрутов ряда автобусов. Однако городская электричка и Kyiv City Express курсируют между берегами по привычному графику.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько может заработать таксист в Киеве во время воздушной тревоги. Один из водителей раскрыл сумму дохода — около 2 000 грн "на руки" за семь часов работы. Часть он отдал автопарку и работодателю — 1 691 и 1 410 грн соответственно, плюс заплатил за топливо.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны войны, в частности участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, имеют право на бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Однако необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Киев поездки транспорт такси цены
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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