Ціни на таксі в Києві перевищили 1000 грн: скільки коштує доїхати з лівого берега на правий

Таксі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ударів Росії по Києву відбулося обмеження руху Південним мостом, мостом Патона і мостом Метро. Вранці 2 жовтня громадський транспорт працював за зміненими маршрутами, а пасажирам доводилося миритися з великими затримками. На тлі цього колапсу активізувалися водії таксі — вартість послуг різко зросла, особливо на поїздки з одного берега столиці на інший.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки доводиться платити за послуги таксі в Києві.

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Які ціни на таксі в Києві

Безпекова ситуація призвела до вимушеного перекриття трьох мостових переходів, а рух на лівий берег Києва довелося організувати через Дарницький міст. Внаслідок скупчення транспорту виникли великі затори, а ціни на послуги таксі в годину пік сягали 1000 грн і більше.

Наприклад, щоб дістатися зі станції метро "Позняки" на Хрещатик (з лівого берега на правий), в Uklon потрібно було заплатити 998 грн, а "комфорт" обходився пасажирам у 1 123 грн.

Поїздка зі станції "Осокорки" до Оболоні коштувала від 1 191 до 1 856 грн (Prime). А зі станції "Хрещатик" до метро "Червоний Хутір" (з правого берега на лівий) — від 691 до 1 295 грн.

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Вартість таксі в Uklon (Київ). Фото: Новини.LIVE

Ціни в Bolt трохи нижчі, але різниця невелика:

від метро "Позняки" на Хрещатик — від 924 до 1 324 грн;

зі станції "Осокорки" до Оболоні — від 1 174 до 1 699 грн;

зі станції "Хрещатик" до метро "Червоний Хутір" — від 504 до 724 грн.

Ціни на таксі в Bolt (Київ). Фото: Новини.LIVE

Ускладнений рух на трьох мостах Києва

В ефірі Ранок.LIVE журналістка Діана Шликова повідомила, що ранковий Київ потерпає від ускладненого руху транспорту. Південний міст повністю перекрили в обох напрямках, по мосту Патона водії можуть проїхати лише в напрямку правого берега, а на мосту Метро перекрили смугу на правий берег.

"Добратися нічим. От шукаємо, гуртом об'єднуємося, хто що знає, якими шляхами можна добратися", — розповіла киянка.

Мешканцям столиці варто врахувати, що тимчасові обмеження призвели до зміни маршрутів низки автобусів. Однак міська електричка та Kyiv City Express курсують між берегами за звичним графіком.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки може заробити таксист у Києві під час повітряної тривоги. Один із водіїв розкрив суму доходу — близько 2 000 грн "чистими" за сім годин роботи. Частину він віддав автопарку та роботодавцю — 1 691 та 1 410 грн відповідно, плюс заплатив за пальне.

Також Новини.LIVE розповідали, що ветерани війни, зокрема учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на безплатний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті. Однак потрібно пред’явити відповідне посвідчення.