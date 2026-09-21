Коли таксист має право відмовити пасажиру у поїздці: перелік причин

Автомобіль таксі. Фото: Новини.LIVE

Якщо ви викликали таксі, а водій відмовляється везти, це не завжди свідчить про порушення прав пасажира. Закон передбачає конкретні випадки, коли пасажиру можуть відмовити. Водночас сам пасажир має право знати, хто надає послугу, скільки вона коштує та який автомобіль приїде на замовлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Коли водій може не взяти пасажира

Водій має право відмовитися від поїздки, якщо пасажир:

перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

порушує громадський порядок;

має із собою речі, які заборонено перевозити;

може забруднити або пошкодити салон автомобіля.

Тобто відмова водія має бути пов'язана з конкретними обставинами, а не лише з його особистим бажанням.

Що має повідомити перевізник

Під час замовлення пасажир на вимогу може отримати інформацію про:

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назву та місцезнаходження перевізника;

контакти для подання скарг;

час подачі автомобіля;

його модель і номерний знак;

вартість або тариф поїздки та умови оплати;

порядок скасування замовлення.

Який багаж можна взяти в таксі

Речі можна перевозити в салоні, якщо вони проходять через дверний отвір без демонтажу обмежувачів, не псують і не забруднюють автомобіль та не заважають водієві керувати машиною або дивитися в дзеркало заднього виду.

У багажнику можна перевозити вантаж, якщо його вага не перевищує допустиму для автомобіля, а кришка багажника при цьому нормально закривається та відкривається.

Чи можна їхати з твариною

Перевозити тварин у таксі можна, але потрібно дотримуватися встановлених правил транспортування. Окремі правила утримання домашніх тварин також можуть встановлювати органи місцевого самоврядування.

Куди скаржитися

Якщо перевізник не виконує законні вимоги пасажира і не хоче вирішувати проблему, можна звернутися до Держпродспоживслужби або Державної служби України з безпеки на транспорті. У певних випадках також можна звернутися до Національної поліції.

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