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Главная Экономика Водитель такси может отказать в поездке: когда это законно

Водитель такси может отказать в поездке: когда это законно

Ua ru
21 сентября 2026 07:25
Когда таксист имеет право отказать пассажиру в поездке: перечень причин
Такси. Фото: Новини.LIVE

Если вы вызвали такси, а водитель отказывается вас везти, это не всегда свидетельствует о нарушении прав пассажира. Закон предусматривает конкретные случаи, когда пассажиру могут отказать. В то же время сам пассажир имеет право знать, кто предоставляет услугу, сколько она стоит и какой автомобиль приедет по заказу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Когда водитель может не взять пассажира

Водитель имеет право отказаться от поездки, если пассажир:

  • находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • нарушает общественный порядок;
  • имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;
  • может загрязнить или повредить салон автомобиля.

То есть отказ водителя должен быть связан с конкретными обстоятельствами, а не только с его личным желанием.

Что должен сообщить перевозчик

При бронировании пассажир по запросу может получить информацию о:

Читайте также:
  • название и местонахождение перевозчика;
  • контактные данные для подачи жалоб;
  • время прибытия автомобиля;
  • его модель и номерной знак;
  • стоимость или тариф поездки и условия оплаты;
  • порядок отмены заказа.

Какой багаж можно взять в такси

Вещи можно перевозить в салоне, если они проходят через дверной проем без демонтажа ограничителей, не портят и не загрязняют автомобиль и не мешают водителю управлять машиной или смотреть в зеркало заднего вида.

В багажнике можно перевозить груз, если его вес не превышает допустимый для автомобиля, а крышка багажника при этом нормально закрывается и открывается.

Можно ли ехать с животным

Перевозить животных в такси можно, но необходимо соблюдать установленные правила перевозки. Отдельные правила содержания домашних животных также могут устанавливаться органами местного самоуправления.

Куда обращаться с жалобой

Если перевозчик не выполняет законные требования пассажира и не хочет решать проблему, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или Государственную службу Украины по безопасности на транспорте. В определенных случаях также можно обратиться в Национальную полицию.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда владелец может требовать компенсацию за лечение домашнего питомца. Для этого необходимо доказать ненадлежащее оказание ветеринарной услуги и связь между ошибкой врача и причиненным животному ущербом. Владелец может требовать возмещения расходов на лечение, лекарства, анализы и другой подтвержденный ущерб.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит топливо на популярных АЗС. После ошибочного повышения цен на дизель в WOG стоимость топлива вновь привлекла внимание водителей. В разных сетях цены на бензин, дизель и газ существенно различаются.

поездки правила такси пассажиры водитель
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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