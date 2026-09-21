Когда таксист имеет право отказать пассажиру в поездке: перечень причин

Такси. Фото: Новини.LIVE

Если вы вызвали такси, а водитель отказывается вас везти, это не всегда свидетельствует о нарушении прав пассажира. Закон предусматривает конкретные случаи, когда пассажиру могут отказать. В то же время сам пассажир имеет право знать, кто предоставляет услугу, сколько она стоит и какой автомобиль приедет по заказу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Когда водитель может не взять пассажира

Водитель имеет право отказаться от поездки, если пассажир:

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

нарушает общественный порядок;

имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;

может загрязнить или повредить салон автомобиля.

То есть отказ водителя должен быть связан с конкретными обстоятельствами, а не только с его личным желанием.

Что должен сообщить перевозчик

При бронировании пассажир по запросу может получить информацию о:

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название и местонахождение перевозчика;

контактные данные для подачи жалоб;

время прибытия автомобиля;

его модель и номерной знак;

стоимость или тариф поездки и условия оплаты;

порядок отмены заказа.

Какой багаж можно взять в такси

Вещи можно перевозить в салоне, если они проходят через дверной проем без демонтажа ограничителей, не портят и не загрязняют автомобиль и не мешают водителю управлять машиной или смотреть в зеркало заднего вида.

В багажнике можно перевозить груз, если его вес не превышает допустимый для автомобиля, а крышка багажника при этом нормально закрывается и открывается.

Можно ли ехать с животным

Перевозить животных в такси можно, но необходимо соблюдать установленные правила перевозки. Отдельные правила содержания домашних животных также могут устанавливаться органами местного самоуправления.

Куда обращаться с жалобой

Если перевозчик не выполняет законные требования пассажира и не хочет решать проблему, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или Государственную службу Украины по безопасности на транспорте. В определенных случаях также можно обратиться в Национальную полицию.

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