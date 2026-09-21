Когда таксист имеет право отказать пассажиру в поездке: перечень причин

Водитель такси может отказать в поездке: когда это законно
Если вы вызвали такси, а водитель отказывается вас везти, это не всегда свидетельствует о нарушении прав пассажира. Закон предусматривает конкретные случаи, когда пассажиру могут отказать. В то же время сам пассажир имеет право знать, кто предоставляет услугу, сколько она стоит и какой автомобиль приедет по заказу.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Когда водитель может не взять пассажира
Водитель имеет право отказаться от поездки, если пассажир:
- находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- нарушает общественный порядок;
- имеет при себе вещи, которые запрещено перевозить;
- может загрязнить или повредить салон автомобиля.
То есть отказ водителя должен быть связан с конкретными обстоятельствами, а не только с его личным желанием.
Что должен сообщить перевозчик
При бронировании пассажир по запросу может получить информацию о:
- название и местонахождение перевозчика;
- контактные данные для подачи жалоб;
- время прибытия автомобиля;
- его модель и номерной знак;
- стоимость или тариф поездки и условия оплаты;
- порядок отмены заказа.
Какой багаж можно взять в такси
Вещи можно перевозить в салоне, если они проходят через дверной проем без демонтажа ограничителей, не портят и не загрязняют автомобиль и не мешают водителю управлять машиной или смотреть в зеркало заднего вида.
В багажнике можно перевозить груз, если его вес не превышает допустимый для автомобиля, а крышка багажника при этом нормально закрывается и открывается.
Можно ли ехать с животным
Перевозить животных в такси можно, но необходимо соблюдать установленные правила перевозки. Отдельные правила содержания домашних животных также могут устанавливаться органами местного самоуправления.
Куда обращаться с жалобой
Если перевозчик не выполняет законные требования пассажира и не хочет решать проблему, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или Государственную службу Украины по безопасности на транспорте. В определенных случаях также можно обратиться в Национальную полицию.
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