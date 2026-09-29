Ветерани можуть їздити безкоштовно: де діє пільга та що робити при відмові

Чоловік виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

Ветерани війни мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щоб скористатися пільгою, потрібно мати посвідчення, а в містах, де діє електронна система оплати проїзду, — також електронний квиток. Якщо ж водій відмовляється безкоштовно перевозити пільговика, свої права можна відстояти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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У якому транспорті ветерани можуть їздити безкоштовно

Право на безкоштовний проїзд мають, зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них категорії. Пільга поширюється на:

усі види міського пасажирського транспорту;

автобуси загального користування у сільській місцевості;

приміські поїзди;

водний транспорт приміського сполучення;

приміські та міжміські автобуси, зокрема внутрішньорайонні, внутрішньо- та міжобласні маршрути.

Пільговий проїзд на цих маршрутах не залежить від відстані чи місця проживання людини.

Що робити, якщо водій не хоче везти безкоштовно

Якщо водій вимагає оплатити проїзд всупереч пільзі, важливо зібрати докази. Спочатку зафіксуйте дані про поїздку. Постарайтеся дізнатися:

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назву перевізника та його контакти;

ім’я та прізвище водія;

номер автобуса, тролейбуса чи іншого транспорту;

номер маршруту;

дату й точний час поїздки.

Якщо ви все ж оплатили проїзд, збережіть квиток. Також корисними можуть бути свідчення інших пасажирів, фото або відео конфлікту.

Куди скаржитися

Залежно від ситуації можна звернутися:

до поліції за номером 102;

до Укртрансбезпеки;

до відділу транспорту місцевої ради.

До звернення варто додати копію посвідчення, а якщо за проїзд довелося заплатити — і копію квитка.

Якщо ж водій заявляє, що не продовжить рух, поки пасажир не заплатить за проїзд, це також варто зафіксувати. У подібній ситуації можна викликати поліцію та повідомити про відмову у пільзі.

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