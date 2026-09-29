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Головна Економіка Пільги на транспорт для ветеранів: коли проїзд має бути безкоштовним

Пільги на транспорт для ветеранів: коли проїзд має бути безкоштовним

Ua ru
29 вересня 2026 09:02
Ветерани можуть їздити безкоштовно: де діє пільга та що робити при відмові
Чоловік виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

Ветерани війни мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щоб скористатися пільгою, потрібно мати посвідчення, а в містах, де діє електронна система оплати проїзду, — також електронний квиток. Якщо ж водій відмовляється безкоштовно перевозити пільговика, свої права можна відстояти. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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У якому транспорті ветерани можуть їздити безкоштовно

Право на безкоштовний проїзд мають, зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них категорії. Пільга поширюється на:

  • усі види міського пасажирського транспорту;
  • автобуси загального користування у сільській місцевості;
  • приміські поїзди;
  • водний транспорт приміського сполучення;
  • приміські та міжміські автобуси, зокрема внутрішньорайонні, внутрішньо- та міжобласні маршрути.

Пільговий проїзд на цих маршрутах не залежить від відстані чи місця проживання людини. 

Що робити, якщо водій не хоче везти безкоштовно

Якщо водій вимагає оплатити проїзд всупереч пільзі, важливо зібрати докази. Спочатку зафіксуйте дані про поїздку. Постарайтеся дізнатися:

Читайте також:
  • назву перевізника та його контакти;
  • ім’я та прізвище водія;
  • номер автобуса, тролейбуса чи іншого транспорту;
  • номер маршруту;
  • дату й точний час поїздки.

Якщо ви все ж оплатили проїзд, збережіть квиток. Також корисними можуть бути свідчення інших пасажирів, фото або відео конфлікту.

Куди скаржитися

Залежно від ситуації можна звернутися:

  • до поліції за номером 102;
  • до Укртрансбезпеки;
  • до відділу транспорту місцевої ради.

До звернення варто додати копію посвідчення, а якщо за проїзд довелося заплатити — і копію квитка.

Якщо ж водій заявляє, що не продовжить рух, поки пасажир не заплатить за проїзд, це також варто зафіксувати. У подібній ситуації можна викликати поліцію та повідомити про відмову у пільзі. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, з чого складається грошове забезпечення військовослужбовців у 2026 році. Базова виплата залежить від посади, звання та вислуги, а додаткові винагороди — від завдань і умов служби. За окремі бойові завдання військовим можуть нараховувати від 30 000 до 170 000 гривень на місяць, а деякі виплати передбачені додатково.

Також Новини.LIVE писали, скільки військовим можуть виплатити за службове відрядження. За кожну добу поїздки передбачено 300 гривень добових, а витрати на дорогу, проживання та багаж можуть компенсувати окремо. 

ветерани пільги УБД проїзд громадський транспорт
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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