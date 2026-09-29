Ветераны могут ездить бесплатно: где действует льгота и что делать в случае отказа

Мужчина выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

Ветераны войны имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь удостоверение, а в городах, где действует электронная система оплаты проезда, — также электронный билет. Если же водитель отказывается бесплатно перевозить льготника, свои права можно отстоять.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную правовую помощь.

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На каком транспорте ветераны могут ездить бесплатно

Право на бесплатный проезд имеют, в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним категории. Льгота распространяется на:

все виды городского пассажирского транспорта;

автобусы общего пользования в сельской местности;

пригородные поезда;

водный транспорт пригородного сообщения;

пригородные и междугородные автобусы, в частности внутрирайонные, внутри- и межобластные маршруты.

Льготный проезд на этих маршрутах не зависит от расстояния или места проживания человека.

Что делать, если водитель отказывается везти бесплатно

Если водитель требует оплатить проезд вопреки льготе, важно собрать доказательства. Сначала зафиксируйте данные о поездке. Постарайтесь узнать:

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название перевозчика и его контакты;

имя и фамилию водителя;

номер автобуса, троллейбуса или другого вида транспорта;

номер маршрута;

дату и точное время поездки.

Если вы все же оплатили проезд, сохраните билет. Также могут пригодиться показания других пассажиров, фото или видео конфликта.

Куда обращаться с жалобой

В зависимости от ситуации можно обратиться:

в полицию по номеру 102;

в "Укртрансбезопасность";

в отдел транспорта местного совета.

К обращению следует приложить копию удостоверения, а если за проезд пришлось заплатить — и копию билета.

Если же водитель заявляет, что не продолжит движение, пока пассажир не оплатит проезд, это также следует зафиксировать. В подобной ситуации можно вызвать полицию и сообщить об отказе в предоставлении льготы.

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