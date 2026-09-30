Чисті доходи водіїв: таксист розсекретив, скільки заробляє під час тривоги

Будні таксистів в Україні: водій назвав суму чистого заробітку за один день
Чимало українців підробляють у службах таксі — це дозволяє забезпечити себе додатковим заробітком. Найбільший попит на перевезення спостерігається у періоди повітряних тривог і деякий час після їх завершення. Цікаво дізнатися про середній дохід водія в Києві за сім робочих годин і частку каси, яку доводиться віддавати компанії.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис українця Богдана Пасіченка в Instagram.
Скільки можуть заробити таксисти
Хлопець користується транспортним засобом з автопарку, тому платить 40% від чистого прибутку керуючій компанії. За один робочий день — 12 поїздок — йому вдалося заробити 5 638 грн. Середня вартість одного маршруту вийшла близько 470 грн, але водій під час тривоги здебільшого приймає далекі замовлення.
"Вираховуємо комісію Uklon — 1 410 грн. І чиста каса виходить 4 228 грн. Також віднімаємо частку автопарку — це 40% і мінус 1 691 грн. Витрати на паливо — 550 грн. Отже чистий прибуток за сім годин роботи — 1 987 грн. Плюс 60 грн чайових", — розповів Богдан Пасіченко.
За його словами, повний заробіток становив 2 047 грн. Звісно, це досвід лише одного водія в Києві за кермом гібридного автомобіля на газу. Доходи таксистів залежать від багатьох факторів, наприклад, наявності власного транспортного засобу, тривалості поїздок, витрат палива тощо.
Коли таксист може не взяти пасажира
Раніше ми розповідали, що в деяких випадках водій таксі має право відмовити клієнту в обслуговуванні. Людину не пустять в автомобіль, якщо вона:
- перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння;
- порушує громадський порядок;
- перевозить заборонені речі;
- може забруднити чи пошкодити салон.
Тобто причина відмови — не особисте бажання водія, а конкретна обставина. Водночас трапляються випадки, коли таксист свідомо не виконує законні вимоги пасажира, опираючись на власні переконання. Необхідно поскаржитися в Державну службу з безпеки на транспорті, поліцію або Держпродспоживслужбу.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть не платити за проїзд у громадському транспорті. Йдеться про автобуси, тролейбуси, трамваї, електрички і маршрутні таксі. Пільги доступні пенсіонерам, учасникам бойових дій, військовим строкової служби та ін.
Також Новини.LIVE розповідали, на яких старих українських монетах вийде заробити гроші. Наші громадяни колекціонують рідкісні копійки і готові заплатити за унікальні екземпляри великі суми. Наприклад, за монету 2003 року карбування з річного набору НБУ пропонували 7 500 грн.