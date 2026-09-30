Чисті доходи водіїв: таксист розсекретив, скільки заробляє під час тривоги

Таксі на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців підробляють у службах таксі — це дозволяє забезпечити себе додатковим заробітком. Найбільший попит на перевезення спостерігається у періоди повітряних тривог і деякий час після їх завершення. Цікаво дізнатися про середній дохід водія в Києві за сім робочих годин і частку каси, яку доводиться віддавати компанії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис українця Богдана Пасіченка в Instagram.

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Скільки можуть заробити таксисти

Хлопець користується транспортним засобом з автопарку, тому платить 40% від чистого прибутку керуючій компанії. За один робочий день — 12 поїздок — йому вдалося заробити 5 638 грн. Середня вартість одного маршруту вийшла близько 470 грн, але водій під час тривоги здебільшого приймає далекі замовлення.

"Вираховуємо комісію Uklon — 1 410 грн. І чиста каса виходить 4 228 грн. Також віднімаємо частку автопарку — це 40% і мінус 1 691 грн. Витрати на паливо — 550 грн. Отже чистий прибуток за сім годин роботи — 1 987 грн. Плюс 60 грн чайових", — розповів Богдан Пасіченко.

За його словами, повний заробіток становив 2 047 грн. Звісно, це досвід лише одного водія в Києві за кермом гібридного автомобіля на газу. Доходи таксистів залежать від багатьох факторів, наприклад, наявності власного транспортного засобу, тривалості поїздок, витрат палива тощо.

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Коли таксист може не взяти пасажира

Раніше ми розповідали, що в деяких випадках водій таксі має право відмовити клієнту в обслуговуванні. Людину не пустять в автомобіль, якщо вона:

перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння;

порушує громадський порядок;

перевозить заборонені речі;

може забруднити чи пошкодити салон.

Тобто причина відмови — не особисте бажання водія, а конкретна обставина. Водночас трапляються випадки, коли таксист свідомо не виконує законні вимоги пасажира, опираючись на власні переконання. Необхідно поскаржитися в Державну службу з безпеки на транспорті, поліцію або Держпродспоживслужбу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть не платити за проїзд у громадському транспорті. Йдеться про автобуси, тролейбуси, трамваї, електрички і маршрутні таксі. Пільги доступні пенсіонерам, учасникам бойових дій, військовим строкової служби та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, на яких старих українських монетах вийде заробити гроші. Наші громадяни колекціонують рідкісні копійки і готові заплатити за унікальні екземпляри великі суми. Наприклад, за монету 2003 року карбування з річного набору НБУ пропонували 7 500 грн.