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Главная Экономика Будни таксистов в Украине: водитель назвал сумму чистого заработка за день

Будни таксистов в Украине: водитель назвал сумму чистого заработка за день

Ua ru
30 сентября 2026 19:10
Чистые доходы водителей: таксист рассекретил, сколько зарабатывает во время тревоги
Такси на дороге. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы подрабатывают в службах такси — это позволяет им обеспечить себе дополнительный заработок. Наибольший спрос на перевозки наблюдается в периоды воздушных тревог и в течение некоторого времени после их окончания. Интересно узнать о среднем доходе водителя в Киеве за семь рабочих часов и доле выручки, которую приходится отдавать компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост украинца Богдана Пасиченко в Instagram.

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Сколько могут заработать таксисты

Парень пользуется транспортным средством из автопарка, поэтому платит 40% от чистой прибыли управляющей компании. За один рабочий день — 12 поездок — ему удалось заработать 5 638 грн. Средняя стоимость одного маршрута составила около 470 грн, но водитель во время тревоги в основном принимает дальние заказы.

"Вычитаем комиссию Uklon — 1 410 грн. И чистая выручка составляет 4 228 грн. Также вычитаем долю автопарка — это 40% и минус 1 691 грн. Расходы на топливо — 550 грн. Чистая прибыль за семь часов работы — 1 987 грн. Плюс 60 грн чаевых", — рассказал Богдан Пасиченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По его словам, общий заработок составил 2 047 грн. Разумеется, это опыт лишь одного водителя в Киеве за рулем гибридного автомобиля на газе. Доходы таксистов зависят от многих факторов, например, от наличия собственного транспортного средства, продолжительности поездок, расхода топлива и пр.

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Когда таксист может не взять пассажира

Ранее мы рассказывали, что в некоторых случаях водитель такси имеет право отказать клиенту в обслуживании. Человека не пустят в автомобиль, если он:

  • находится в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
  • нарушает общественный порядок;
  • перевозит запрещенные предметы;
  • может испачкать или повредить салон.

То есть причина отказа — не личное желание водителя, а конкретное обстоятельство. В то же время бывают случаи, когда таксист сознательно не выполняет законные требования пассажира, опираясь на собственные убеждения. Необходимо подать жалобу в Государственную службу по безопасности на транспорте, полицию или Госпродпотребслужбу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут не платить за проезд в общественном транспорте. Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках и маршрутных такси. Льготы доступны пенсионерам, участникам боевых действий, военнослужащим срочной службы и др.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каких старых украинских монетах можно заработать деньги. Наши граждане коллекционируют редкие копейки и готовы заплатить за уникальные экземпляры большие суммы. Например, за монету 2003 года чеканки из годового набора НБУ предлагали 7 500 грн.

такси автомобиль доходы водители заработок
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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