Подорожчання дизелю в Україні: коли пальне може перевищити 100 гривень

Працівники на автозаправці. Фото: Новини.LIVE

Ціни на дизельне пальне на українських АЗС зараз не відображають його реальну собівартість. Заправні мережі поки стримують подорожчання і сподіваються на зниження світових котирувань. Однак така ситуація протримається недовго. Якщо пальне у світі залишатиметься дорогим, в Україні його вартість теж зросте.

Про це розповів експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому дизель має коштувати дорожче

Зараз мережі АЗС намагаються утримувати ціни, попри високу вартість пального на світових ринках.

"Психологічний бар'єр у 100 гривень тримається в тому числі завдяки тому, що є з урядом певні консультації", — пояснив Куюн.

Але якщо світові котирування не падатимуть ще приблизно тиждень, українські заправки змушені будуть переписати вартість пального.

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"Економіки не вистачить заправним мережам, щоб далі тримати такі ціни", — резюмував експерт.

Оптові ціни вже не залишають місця для заробітку

Особливо напружена ситуація у центральних та східних областях. Оптова ціна дизеля там уже сягає 96–97 гривень за літр, тоді як на АЗС пальне продають приблизно по 99 гривень.

"Дві гривні — це навіть не покриває витрати заправної станції на зарплати, енергоресурси і так далі", — пояснив Куюн.

Чому ціни на заході та сході мають відрізнятися

Ще одна проблема, на яку звернув увагу експерт, — майже однакові ціни на пальне в різних регіонах країни. За його словами, дизель у Львові та Харкові зараз коштує приблизно однаково, хоча витрати на його доставку суттєво відрізняються.

Основні обсяги пального заходять в Україну через західний та південний кордони. Доставка від західного кордону до Львова обходиться приблизно в 1 гривню за літр, тоді як до Харкова — близько 6 гривень.

Найбільше це відчувають віддалені заправки.

"Це прифронтові регіони, це центральна Україна. Тут просто гірша економіка заправних станцій", — сказав він.

Експерт також пояснив, що раніше ситуація була іншою через роботу Кременчуцького НПЗ та постачання пального зі східного напрямку.

Раніше Новини.LIVE писали, як війна змінила роботу українських АЗС. Заправки перебудовують логістику, відновлюють пошкоджені станції та шукають способи швидше попереджати працівників і клієнтів про небезпеку. При цьому дефіциту пального зараз немає, хоча на окремих АЗС можуть тимчасово діяти обмеження на обсяг заправки.

Також Новини.LIVE розповідали, як злетіли ціни на київські таксі. Через затори вартість поїздок між берегами столиці в годину пік подекуди перевищувала 1 000 гривень. Водночас громадський транспорт теж змінив маршрути, а міська електричка продовжила курсувати за звичним графіком.