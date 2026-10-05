АЗС можуть зіткнутися з перебоями: скільки пального варто тримати про запас

Працівник на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Українським водіям варто заздалегідь подбати про запас бензину або дизельного пального. Через російські атаки на паливну інфраструктуру в деяких регіонах можливі тимчасові перебої з постачанням. Посилити проблеми може ажіотаж, коли українці почнуть масово заправляти автомобілі.

Про це розповів експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі Вечір.LIVE.

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Скільки пального радять мати українським водіям

За словами Куюна, паливна галузь залишається однією з цілей російських атак від початку повномасштабного вторгнення. За цей час Україна втратила значну частину інфраструктури, однак змогла перебудувати систему постачання.

Зараз пальне доставляють бензовозами, залізничними вагонами, танкерами та трубопроводами. Це дозволяє швидко змінювати маршрути, хоча ризик нових пошкоджень залишається.

"Я не виключаю, що можуть бути певні логістичні розриви через російські атаки", — попередив експерт.

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За його словами, у разі пошкодження інфраструктури постачальникам знадобиться час, щоб відновити доставку або знайти альтернативні маршрути. Тому Куюн рекомендує водіям мати запас пального приблизно на два-три тижні. Для автомобілістів, які зазвичай витрачають близько 100 літрів на місяць, це орієнтовно 50–70 літрів.

Чи загрожує українцям дефіцит пального

Куюн переконаний, що навіть у разі нових атак Україна зможе забезпечувати ринок пальним. Найгірше, що може статися — це короткочасні перебої, які посилюватиме поведінка самих споживачів.

Якщо постачання тимчасово скоротиться, а водії одночасно вирушать на заправки, це може "висушити" окремі АЗС. Але повністю пальне в Україні не зникне.

"Я виключаю абсолютно варіант отакого мегадефіциту, що ми будемо сидіти без пального", — наголосив Куюн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ціни на дизель в Україні можуть зрости. АЗС поки стримують подорожчання, хоча оптові ціни вже майже не залишають їм заробітку. Якщо світові котирування залишаться високими, заправкам доведеться підвищити вартість пального.

Також Новини.LIVE писали, як нові податкові ставки можуть вплинути на ціни на пальне. Підвищення ПДВ та акцизу збільшить витрати постачальників, які можуть перекласти їх на водіїв. Але спрогнозувати точну ціну бензину й дизелю складно через вплив світових подій та валютних коливань.