Ціни на яйця в Україні змінилися: де десяток можна купити найдешевше

Жінка тримає в руках коробку з яйцями. Фото: Magnific

Ціни на курячі яйця в Україні після кількох тижнів відносної стабільності почали зростати. Станом на 6 жовтня середня вартість десятка яєць категорії С1 уже перевищує 80 грн. Водночас у різних торговельних мережах ціни помітно відрізняються, тож покупці можуть заощадити, обираючи супермаркет.

Новини.LIVE розповідають, де можна дешевше купити курячі яйця.

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Як змінилися ціни на яйця

За даними сервісу "Мінфін", станом на 6 жовтня 2026 року середня ціна упаковки яєць категорії С1 становить близько 81,85–84,25 грн.

Індекс споживчих цін на курячі яйця у жовтні 2026 року становив 114,44%, тобто порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 14,44%. Для порівняння, у вересні цей показник відносно серпня становив 121,80%.

Водночас ціни в конкретних магазинах можуть суттєво відрізнятися.

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Ми перевірили офіційні онлайн-магазини популярних торговельних мереж та порівняли мінімальні ціни на упаковку з десяти курячих яєць у Києві. До розрахунку не брали акційні пропозиції.

Станом на 6 жовтня ціни були такими:

Сільпо — яйця "Ясенсвіт" столові С1 — 81,31 грн;

Варус — яйця "Від доброї курки" Свіжість С1 — 68,90 грн;

Фора — яйця "Свіжак" столові С2 — 65,90 грн;

Метро — яйця Fine Life столові L С0 — 73 грн;

Новус — яйця "Від Доброї Курки" С2 — 76,99 грн;

Ашан — яйця Auchan С1 — 74 грн;

МегаМаркет — яйця "Супер Ко-Ко" М С1 — 84 грн.

Ціни в АТБ наразі порівняти неможливо, оскільки на сайті мережі проводяться технічні роботи після хакерської атаки, яка сталася 5 жовтня.

Мінімальні ціни на курячі яйця у супермаркетах Києва. Графіка: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів, що базовий продуктовий кошик в Україні може подорожчати приблизно на 3%.

За його словами, одним із чинників стане перебудова логістики. Бізнес змінює звичні ланцюги постачання та переходить на використання менших складів, що збільшує витрати.

Ще одним суттєвим ризиком для вартості продуктів залишається ситуація в енергетичному секторі.

У разі тривалих відключень електроенергії магазини, склади та інші підприємства будуть змушені активніше використовувати генератори. Додаткові витрати на пальне та роботу обладнання бізнес може закладати у кінцеву вартість товарів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям радять запастися пальним. Через російські атаки на паливну інфраструктуру в деяких регіонах можливі тимчасові перебої з постачанням. Для автомобілістів, які зазвичай витрачають близько 100 літрів на місяць, варто мати у резерві 50–70 літрів пального.

Також Новини.LIVE писали, кого звільнять першим у разі скорочення штату супермаркету. Під нього можуть потрапити продавці, касири та інші працівники магазинів. Водночас роботодавець не має права довільно визначати, кого звільняти.