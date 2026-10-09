Цены на лук пошли вниз: сколько стоит популярный овощ в октябре

Цены на лук в Украине. Фото: Magnific

В Украине резко упали цены на один из самых популярных овощей — лук. Фермеры спешат избавиться от запасов из-за низкого качества урожая этого года, поэтому продают его дешевле. Об этом следует помнить покупателям, которые закупают лук для длительного хранения, ведь долго он не пролежит.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитиков EastFruit.

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Какие цены на лук установили

На этой неделе украинские фермеры предлагают репчатый лук по цене от 9 до 15 гривен за килограмм. По сравнению с концом прошлой рабочей недели он подешевел в среднем на 10%. Производители объясняют, что спрос покупателей на этот овощ упал, тогда как предложение на рынке продолжает расти.

Особенно много сейчас лука, у которого есть проблемы с качеством. Из-за неблагоприятной погоды часть овощей оказалась непригодной для длительного хранения.

Фермерам приходится быстро продавать такую продукцию, пока она окончательно не утратила товарный вид. Для этого они постепенно снижают отпускные цены. При этом лук в Украине все еще стоит в среднем на 37% дороже, чем осенью прошлого года.

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Качественный лук придерживают на складах

Несмотря на общее удешевление, хороший лук украинские производители пока продают неохотно. Фермеры предпочитают оставлять качественную продукцию на складах. Они рассчитывают реализовать ее позже, когда предложение на рынке сократится, а цены станут более выгодными.

На чем еще можно сэкономить

Цены на яйца в Украине продолжают кусаться, но в некоторых торговых сетях есть достаточно выгодные предложения. По состоянию на 8 октября средняя стоимость упакованной дюжины категории С1 составляла от 81,85 до 84,25 гривны в зависимости от производителя. Но в супермаркетах можно найти и более дешевые варианты. Самое выгодное предложение у Сильпо — от 39,19 гривны за десяток. В VARUS яйца категории С2 стоят от 49,90 гривны, а в Novus категории С1 — от 68,99 гривны.

В других сетях цены выше: в METRO десяток яиц категории С0 продают от 73 гривен, в Форе — от 73,30 гривен, а в МегаМаркете — от 84 гривен. Разница между самым дешевым и самым дорогим предложениями превышает 44 гривны. При этом покупателям следует обращать внимание на категорию яиц, ведь она влияет на размер и цену.

Ранее Новини.LIVE писали о новых правилах продажи импортных продуктов. До 1 апреля 2027 года магазины смогут предоставлять эту информацию через QR-коды, ценники, сайты или отдельные бумажные материалы. По окончании переходного периода новые поставки должны соответствовать всем требованиям к маркировке на украинском языке.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине усиливают контроль за продуктами с ГМО. Выращивать и продавать разрешат только зарегистрированную продукцию, а маркировка будет распространяться также на семена и корма. За нарушение правил предпринимателям грозят штрафы до 172 940 гривен, а за повторные нарушения — изъятие или уничтожение товара.