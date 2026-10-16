Люди в супермаркете. Фото: УНИАН

Полномасштабная война значительно изменила цены в украинских супермаркетах. Инфляция, разрушение логистики и производственных мощностей Россией, рост стоимости энергоносителей, топлива и валютные колебания привели к существенному скачку цен на основные продукты питания.

Сайт Новини.LIVE исследовал, насколько сильно выросли цены на базовую продуктовую корзину украинцев с 2022 года.

Реклама

Кто стал рекордсменом по инфляции

Наибольший скачок стоимости зафиксирован в сегменте рыбы и молочной продукции. Абсолютным лидером по проценту роста цены стала сельдь. Если в 2022 году килограмм рыбы стоил в среднем 108,82 грн, то в 2026 году его цена достигла 233,51 грн, что свидетельствует о подорожании на 114,58%.

Почти вдвое выросла стоимость и сливочного масла. Пачка весом 200 граммов подорожала аж на 90,82% — с 60,32 грн в 2022 году до 115,10 грн в 2026-м.

Существенные изменения коснулись и ценников в мясном отделе:

Читайте также:

свинина (шейка) подорожала на 83,89% — с 176,58 грн/кг до 324,72 грн/кг ;

; курица (филе) подорожала на 78,34% — с 127,79 грн/кг до 227,90 грн/кг.

Как изменились цены на продукты с 2022 по 2026 годы. Фото: Новини.LIVE

Яйца, молоко и хлеб

Важный элемент ежедневного рациона украинцев — куриные яйца. За годы Великой войны 10 штук продукта подорожали на 74,73% — с 43,06 грн до 75,24 грн.

Аналогичную динамику демонстрируют и основные молочные продукты. Литр молока подорожал на 73,47% — с 34,41 грн до 59,69 грн, а упаковка сметаны — на 69,82% — с 33,93 грн до 57,62 грн.

Даже привычный для населения пшеничный хлеб подорожал на 70,69%, увеличившись в цене с 27,67 грн до 47,23 грн за буханку.

Какой продукт подорожал меньше всего

Меньше всего из представленных товаров выросла стоимость огурцов. В 2022 году килограмм стоил в среднем 63,04 грн, а в 2026-м — 80,60 грн. Разница составляет 27,86%.

Огурцы стали единственным продуктом в этом списке, подорожание которого не превысило 30%. В то же время цены на овощи могут существенно колебаться в зависимости от сезона, поэтому для точного сравнения важно учитывать период, за который рассчитаны средние показатели.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE исследовали, как менялись социальные стандарты с 2022 года. Например, минимальная зарплата выросла лишь на 31%, а средняя — на 118,6%. Несмотря на положительный рост средних окладов, следует учитывать медианный показатель по всем зарплатам, а не по каждому второму украинцу.

Также Новини.LIVE сообщали об удешевлении лука. На прошлой неделе цена на этот продукт упала аж на 10%. Особенно много сейчас лука, у которого есть проблемы с качеством.