Мужчина держит конверт с наличными. Фото: Новини.LIVE

Социальные стандарты пытаются не отставать от роста инфляции. За четыре года полномасштабной войны средняя зарплата в Украине выросла более чем вдвое. Если в 2022 году этот показатель составлял 14 589 гривен, то в 2026 году он достиг 31 892 гривен. Наибольший скачок за указанный период пришелся именно на 2026 год, когда средняя зарплата увеличилась более чем на 54%.

Как менялась средняя зарплата с 2022 по 2026 годы — выясняли Новини.LIVE.

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Как изменилась средняя зарплата в Украине с 2022 года

С 2022 по август 2026 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 17 303 гривны. В процентном соотношении этот рост составляет 118,6%.

В то же время динамика была неравномерной. В первый год после начала полномасштабного российского вторжения показатель составлял 14 589 гривен, а в 2023 году даже несколько снизился. После этого средняя зарплата начала расти.

В 2024 году она превысила 17 тысяч гривен, а в 2025 году преодолела отметку в 20 тысяч гривен. Наиболее существенный рост по приведенным показателям зафиксирован в 2026 году.

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Как менялась средняя зарплата с 2022 по 2026 годы. Фото: Новини.LIVE

Насколько выросли зарплаты украинцев в 2026 году

В 2025 году средняя заработная плата составляла 20 653 гривны, а уже в 2026 году показатель достиг 31 892 гривен. Разница составляет 11 239 гривен, или примерно 54,42%. Это самый большой прирост среди всех лет.

Для сравнения: в 2024 году средняя зарплата увеличилась на 22,21% по сравнению с 2023 годом.

В 2025 году темпы роста были несколько ниже — 18,1%. Это свидетельствует о существенном ускорении номинального роста зарплат в 2026 году. В то же время следует учитывать, что 2026 год ещё продолжается. Поэтому сумму в 31 892 гривны не следует воспринимать как окончательный среднегодовой показатель.

Стали ли украинцы богаче

За годы полномасштабной войны украинцы столкнулись с подорожанием продуктов, коммунальных услуг, транспорта и других повседневных расходов. Само по себе увеличение средней зарплаты не дает полного ответа на вопрос, насколько улучшился уровень жизни.

В целом средняя зарплата не может означать, что почти каждый рядовой украинец получает примерно 31 тысячу гривен. Ведь здесь речь идет о медианных показателях.

например, если большинство сотрудников компании получает 20 000 гривен, а руководство — 40 000 гривен, средняя зарплата будет считаться равной 30 000 гривен.

Каждый оклад зависит от ниши, в которой работает тот или иной сотрудник. Чтобы более точно рассчитать средний уровень доходов, стоит рассмотреть предложения рынка труда в конкретной сфере.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на базовую продуктовую корзину украинцев. Больше всего подорожала сельдь. В 2022 году цена за килограмм составляла 108,82 грн, а в 2026 году — 233,51 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, как рассчитывается зарплата работника, находившегося на больничном. Главным критерием для расчета зарплаты являются 12 календарных месяцев подряд по последнему основному месту работы, предшествующие месяцу наступления страхового случая. Именно на их основе бухгалтерия будет рассчитывать больничные.