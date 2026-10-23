Чоловік тримає готвіку. Фото: Новини.LIVE

Офіційний розмір мінімальної заробітної плати в Україні за останні чотири роки продемонстрував сумарне зростання на 31%. Соціальний стандарт піднявся з 6 500 гривень на початку 2022 року до 8 647 гривень у 2026 році. Проте сам процес підвищення не був рівномірним. Економічна нестабільність та воєнний стан змушували уряд тимчасово заморожувати показники.

Як змінювались мінімальні оклади з 2022 по 2026 рік та що чекає на українців у 2027 році — дізнавались Новини.LIVE.

Реклама

Як змінювалася мінімальна зарплата

За роки повномасштабної мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 6 500 до 8 647 гривень. Загальне підвищення становить 2 147 гривень, або приблизно 33%, якщо порівнювати початок 2022 року з 2026 роком.

Водночас, якщо за основу взяти розмір мінімальної зарплати наприкінці 2022 року — 6 700 гривень, зростання становить близько 29,1%.

Динаміка росту була такою:

Читайте також:

Як змінювалась мінімальна зарплата з 2022 по 2026 роки. Фото: Новини.LIVE

Найпомітніше підвищення за цей період відбулося у 2024 році, коли мінімальну зарплату збільшували двічі. Натомість у 2023 та 2025 роках її розмір залишався незмінним.

Чому у 2023 та 2025 роках мінімалку не підвищували

Підвищення мінімальних окладів могли бути як два рази на рік, так і жодного. Наприклад, у 2022 році заробітну плату підвищували двічі. А у вересні того ж року Міністерство фінансів України повідомило, що не планує переглядати мінімалку. Тоді очільники відомства наголошували на тому, що у 2023 році пріоритетом державного бюджету має стати сектор безпеки і оборони.

У 2024 році соціальний стандарт знову підвищили двічі — з 7 100 до 8 000 гривень. Проте вже перед 2025 роком очільник міністерства Сергій Марченко повідомив, що уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти. Однак у 2026 році показник підвищили на 8,10% — до 8 647 гривень.

На що впливає підвищення мінімальних окладів

Зростання мінімальної зарплати має значення не лише для людей, які отримують найнижчу оплату праці. Від цього показника залежать окремі податкові зобов'язання, соціальні гарантії та платежі.

Зокрема, мінімальна зарплата впливає на:

Мінімальний страховий внесок. Для більшості платників єдиного соціального внеску він розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Окремі податкові показники для ФОП. Деякі платежі та обмеження прив'язані до встановленої законом мінімальної зарплати. Трудові гарантії. За повністю виконану місячну або годинну норму праці роботодавець повинен забезпечити оплату не нижчу за встановлений мінімум. Окремі виплати та компенсації. Законодавство може визначати їхній розмір у кратному співвідношенні до мінімальної зарплати.

Наприклад, мінімальний єдиний соціальний внесок за стандартною ставкою 22% у 2026 році становить:

8 647 × 22% = 1 902,34 грн на місяць.

Як інфляція вплинула на життя українців

Попри те, що мінімальна зарплата в Україні з початку 2022 року зросла приблизно на 33%, це не означає, що купівельна спроможність населення збільшилася на стільки ж. За роки повномасштабної війни українці зіткнулися зі значним подорожчанням продуктів харчування, комунальних послуг, транспорту та інших повсякденних витрат.

Інфляція фактично зменшує цінність підвищення зарплат. Якщо доходи зростають повільніше, ніж ціни, люди можуть дозволити собі менше товарів і послуг, навіть отримуючи більшу суму грошей.

Як раніше досліджували Новини.LIVE, у 2022 році кілограм того ж самого оселедця коштував 108,92 гривень, а у 2026-му — 233,51 гривні. Подорожчання становить 114,58%, коли ріст мінімальної зарплати лише 31%. Купівля такого продукту для українця з мінімалкою може відчутно вдарити по особистому бюджету. Якби умовно ціна на рибу зросла рівнопропорційно із зарплатою, тоді такий ефект подорожчання можна було б назвати не суттєвим.

Що відбувалось з цінами на оренду житла

Прожити на мінімальну зарплату, орендуючи при цьому квартиру вкрай складно, а в окремих регіонах — навіть неможливо.

наприклад, прожити у Києві вже було неможливо з 2022 року, адже при мінімальній зарплаті в 6 500 і 6 700 гривень, оренда однокімнатної квартири становила 7 637 гривень . А щоб винаймати житло в столиці у 2026 році, необхідно мати щонайменше 2 мінімалки при оренді в 16 000 гривень ;

. А щоб винаймати житло в столиці у 2026 році, при оренді в ; таку саму тенденцію показав Львів. На початку повномасштабної війни більшість українців переїхала в західні регіони, тож попит на оренду зріс разом із цінами. Щоб винаймати житло у 2022 році, необхідно було мати 10 977 гривень . У 2026 році оренда квартири в місті Лева обійдеться в 24 000 гривень . Це майже втричі більше , ніж розмір мінімального окладу;

. У 2026 році оренда квартири в місті Лева обійдеться в . Це майже , ніж розмір мінімального окладу; найвигідніше із мінімальною зарплатою в 2022 році було жити в Сумській області. Однак безпекова ситуація у регіоні вкрай небезпечна. У 2022 році ціна оренди за однокімнатну квартиру становила всього 2 473 гривні, а у 2026-му — 6 000 гривень. З мінімальною зарплатою в понад 8 тисяч гривень, можливо орендувати житло, однак залишок у 2 647 гривень навряд зможе достатньо прогодувати українця.

Що буде із мінімальною зарплатою у 2027 році

Поки що уряд ухвалює цифри видатків на 2027 рік. Однак раніше Новини.LIVE повідомляли, що мінімальну зарплату можуть встановити на рівні 12 000 гривень. Таку заяву зробив народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради України, секретар Національної ради з відновлення від наслідків війни Данило Гетманцев. Якщо соціальний стандарт зросте, такий річний стрибок може бути найбільший, ніж за декілька років повномасштабної війни — аж на 38,8%.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE повідомляли більш детально, як змінювалась середня зарплата в Україні з 2022 по 2026 роки. Динаміка була нерівномірною, адже був рік, коли річний показник зменшувався. Проте загальна картина показала позитивні зміни.

Також Новини.LIVE розповідали про зарплати в університетах. З 1 вересня відбулось значне підвищення окладів педагогічним працівникам. З початку 2026 року це вже другий ріст зарплати, який загалом становить 50%.