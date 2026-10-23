Мужчина держит готвику. Фото: Новини.LIVE

Официальный размер минимальной заработной платы в Украине за последние четыре года вырос в совокупности на 31%. Социальный стандарт вырос с 6 500 гривен в начале 2022 года до 8 647 гривен в 2026 году. Однако сам процесс повышения не был равномерным. Экономическая нестабильность и военное положение вынуждали правительство временно замораживать показатели.

Как менялись минимальные оклады с 2022 по 2026 год и что ждет украинцев в 2027 году — выясняли Новини.LIVE.

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Как менялась минимальная зарплата

За годы полномасштабной войны минимальная заработная плата в Украине выросла с 6 500 до 8 647 гривен. Общее повышение составляет 2 147 гривен, или примерно 33%, если сравнивать начало 2022 года с 2026 годом.

В то же время, если взять за основу размер минимальной зарплаты в конце 2022 года — 6 700 гривен, рост составляет около 29,1%.

Динамика роста была следующей:

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Как менялась минимальная зарплата с 2022 по 2026 годы. Фото: Новини.LIVE

Наиболее заметное повышение за этот период произошло в 2024 году, когда минимальную зарплату повышали дважды. Зато в 2023 и 2025 годах ее размер оставался неизменным.

Почему в 2023 и 2025 годах минимальную зарплату не повышали

Повышение минимальных окладов могло происходить как два раза в год, так и вообще не происходить. Например, в 2022 году заработную плату повышали дважды. А в сентябре того же года Министерство финансов Украины сообщило, что не планирует пересматривать минимальную зарплату. Тогда руководство ведомства подчеркивало, что в 2023 году приоритетом государственного бюджета должен стать сектор безопасности и обороны.

В 2024 году социальный стандарт снова повысили дважды — с 7 100 до 8 000 гривен. Однако уже перед 2025 годом глава министерства Сергей Марченко сообщил, что правительство не имеет возможности повышать социальные стандарты. Тем не менее, в 2026 году показатель повысили на 8,10% — до 8 647 гривен.

На что влияет повышение минимальных окладов

Рост минимальной зарплаты имеет значение не только для людей, получающих самую низкую оплату труда. От этого показателя зависят отдельные налоговые обязательства, социальные гарантии и выплаты.

В частности, минимальная зарплата влияет на:

Минимальный страховой взнос. Для большинства плательщиков единого социального взноса он рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты. Отдельные налоговые показатели для индивидуальных предпринимателей. Некоторые платежи и ограничения привязаны к установленной законом минимальной заработной плате. Трудовые гарантии. За полностью выполненную месячную или почасовую норму труда работодатель должен обеспечить оплату не ниже установленного минимума. Отдельные выплаты и компенсации. Законодательство может определять их размер в кратном соотношении к минимальной заработной плате.

Например, минимальный единый социальный взнос по стандартной ставке 22% в 2026 году составляет:

8 647 × 22% = 1 902,34 грн в месяц.

Как инфляция повлияла на жизнь украинцев

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине с начала 2022 года выросла примерно на 33%, это не означает, что покупательная способность населения увеличилась на столько же. За годы полномасштабной войны украинцы столкнулись со значительным подорожанием продуктов питания, коммунальных услуг, транспорта и других повседневных расходов.

Инфляция фактически снижает ценность повышения зарплат. Если доходы растут медленнее, чем цены, люди могут позволить себе меньше товаров и услуг, даже получая большую сумму денег.

Как ранее выясняли Новини.LIVE, в 2022 году килограмм той же самой сельди стоил 108,92 гривны, а в 2026-м — 233,51 гривны. Подорожание составляет 114,58%, тогда как рост минимальной зарплаты — всего 31%. Покупка такого продукта для украинца, получающего минимальную зарплату, может ощутимо ударить по личному бюджету. Если бы условно цена на рыбу выросла прямо пропорционально зарплате, тогда такой эффект подорожания можно было бы назвать несущественным.

Что происходило с ценами на аренду жилья

Прожить на минимальную зарплату, снимая при этом квартиру, крайне сложно, а в отдельных регионах — даже невозможно.

например, прожить в Киеве уже было невозможно с 2022 года, ведь при минимальной зарплате в 6 500 и 6 700 гривен аренда однокомнатной квартиры составляла 7 637 гривен . А чтобы снимать жилье в столице в 2026 году, необходимо иметь как минимум 2 минимальные зарплаты при арендной плате в 16 000 гривен ;

. А чтобы снимать жилье в столице в 2026 году, при арендной плате в ; такую же тенденцию продемонстрировал Львов. В начале полномасштабной войны большинство украинцев переехало в западные регионы, поэтому спрос на аренду вырос вместе с ценами. Чтобы снимать жилье в 2022 году, необходимо было иметь 10 977 гривен . В 2026 году аренда квартиры в городе Льва обойдется в 24 000 гривен . Это почти втрое больше , чем размер минимальной зарплаты;

. В 2026 году аренда квартиры в городе Льва обойдется в . Это почти , чем размер минимальной зарплаты; наиболее выгодно с минимальной зарплатой в 2022 году было жить в Сумской области. Однако ситуация с безопасностью в регионе крайне опасна. В 2022 году стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла всего 2 473 гривны, а в 2026-м — 6 000 гривен. С минимальной зарплатой в более чем 8 тысяч гривен можно арендовать жилье, однако оставшихся 2 647 гривен вряд ли хватит, чтобы прокормить украинца.

Что будет с минимальной зарплатой в 2027 году

Пока что правительство утверждает цифры расходов на 2027 год. Однако ранее Новини.LIVE сообщали, что минимальную зарплату могут установить на уровне 12 000 гривен. Такое заявление сделал народный депутат, председатель финансового комитета Верховной Рады Украины, секретарь Национального совета по восстановлению от последствий войны Даниил Гетманцев. Если социальный стандарт вырастет, такой годовой скачок может оказаться самым большим за несколько лет полномасштабной войны — целых 38,8%.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE более подробно сообщали о том, как менялась средняя зарплата в Украине с 2022 по 2026 годы. Динамика была неравномерной, ведь был год, когда годовой показатель снижался. Однако общая картина показала положительные изменения.

Также Новини.LIVE рассказывали о зарплатах в университетах. С 1 сентября произошло значительное повышение окладов педагогическим работникам. С начала 2026 года это уже второй рост зарплаты, который в целом составляет 50%.