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Головна Економіка Надбавка 25% до зарплати: кому з учителів можуть призначити в листопаді

Надбавка 25% до зарплати: кому з учителів можуть призначити в листопаді

Ua ru
23 жовтня 2026 16:10
Зарплати вчителів з 1 листопада: хто може розраховувати на 25% надбавки до окладу УНІАН
Вчителька у класі. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року зарплати у школах зросли, оскільки посадові оклади більше не розраховують за Єдиною тарифною сіткою. І хоча змінилася система оплати праці, більшість надбавок і доплат для вчителів призначають як раніше. Зокрема деякі педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на підвищення доходу в розмірі 25% станом на листопад.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з учителів має право на надбавку.

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Зарплата вчителя з надбавкою 25%

Постанова від 11 серпня 1995 року № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах" передбачає підвищення посадових окладів педагогів закладів середньої освіти, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських.

Це спеціальна державна гарантія для працівників, які виконують посадові обов'язки в особливих умовах. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 року № 1078, після відмови від розрахунку за Єдиною тарифною сіткою мінімальні зарплати вчителів перебувають на такому рівні:

  • для спеціаліста без категорії — 13 865 грн;
  • для спеціаліста другої категорії — 14 154 грн;
  • для спеціаліста першої категорії — 14 731 грн;
  • для спеціаліста вищої категорії — 15 020 грн.

З підвищенням на 25% педагогічні працівники у гірських населених пунктах можуть розраховувати на мінімальний посадовий оклад у межах 17 331-18 775 грн. Щоб перевірити, чи має ваше місто або село статус гірського, потрібно звіритися з постановою від 11 серпня 1995 року № 647.

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Зміни в надбавках і доплатах для вчителів

У листопаді 2026 року педагогам нарахують щонайменше 20% надбавки за престижність праці — це новий поріг для всіх працівників закладів середньої освіти з 1 вересня. Максимальне значення залишилося незмінним — 30% посадового окладу.

"Конкретний розмір надбавки в установлених межах визначає керівник закладу і цей розмір прямо залежить від фінансового ресурсу засновника — громади або іншого органу, до сфери управління якого належить заклад", — пояснили в МОН.

Інша зміна стосується доплати за роботу в несприятливих умовах. Для всіх освітян підвищення у розмірі 2 600 грн включили до окладу, а додаткові 2 600 грн можуть отримувати лише вчителі у школах на прифронтових територіях. Цю статтю видатків фінансують за рахунок субвенції з держбюджету.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні зарплати отримують викладачі в університетах. Доходи залежать від посади і конкретного коефіцієнта, на який потрібно помножити базову величину 28 885 грн. Нижня межа перебуває на рівні 18 198 грн для викладачів та асистентів.

Також Новини.LIVE розповідали, де в Європі вчителі отримують великі зарплати. До п'ятірки країн з найвищими сумами увійшли Ірландія, Ісландія, Німеччина, Австрія та Данія. Натомість найменше виплачують вчителям у Греції, Латвії та Румунії.

вчителі школа надбавки доплати зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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