Учительница в классе. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года зарплаты в школах выросли, поскольку должностные оклады больше не рассчитывают по Единой тарифной сетке. И хотя система оплаты труда изменилась, большинство надбавок и доплат для учителей назначаются, как раньше. В частности некоторые педагогические сотрудники в Украине могут рассчитывать на повышение дохода в размере 25% по состоянию на ноябрь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из учителей имеет право на надбавку.

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Зарплата учителя с надбавкой 25%

Постановление от 11 августа 1995 года № 648 "Об условиях оплаты труда лиц, работающих в горных районах" предусматривает повышение должностных окладов педагогов учреждений среднего образования, расположенных на территории населенных пунктов, которым присвоен статус горных.

Это специальная государственная гарантия для сотрудников, выполняющих должностные обязанности в особых условиях. Согласно постановлению Кабинета Министров от 31 августа 2026 года № 1078, после отказа от расчета по Единой тарифной сетке минимальные зарплаты учителей находятся на таком уровне:

для специалиста без категории — 13 865 грн;

для специалиста второй категории — 14 154 грн;

для специалиста первой категории — 14 731 грн;

для специалиста высшей категории — 15 020 грн.

С учетом повышения на 25% педагогические работники в горных населенных пунктах могут рассчитывать на минимальный должностной оклад в пределах 17 331-18 775 грн. Чтобы проверить, имеет ли ваш город или село статус горного, необходимо сверяться с постановлением от 11 августа 1995 года № 647.

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Изменения в надбавках и доплатах для учителей

В ноябре 2026 года педагогам начислят не менее 20% надбавки за престижность труда — это новый порог для всех сотрудников учреждений среднего образования с 1 сентября. Максимальное значение осталось неизменным — 30% должностного оклада.

"Конкретный размер надбавки в установленных пределах определяет руководитель учреждения, и этот размер напрямую зависит от финансовых ресурсов учредителя — общины или другого органа, в сферу управления которого входит данное учреждение", — пояснили в МОН.

Другое изменение касается доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Для всех работников образования повышение в размере 2 600 грн включено в оклад, а дополнительные 2 600 грн могут получать только учителя в школах на прифронтовых территориях. Эта статья расходов финансируется за счет субвенции из госбюджета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие минимальные зарплаты получают преподаватели в университетах. Доходы зависят от должности и конкретного коэффициента, на который нужно умножить базовую величину 28 885 грн. Нижний предел составляет 18 198 грн для преподавателей и ассистентов.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Европе учителя получают высокие зарплаты. В пятерку стран с самыми большими суммами вошли Ирландия, Исландия, Германия, Австрия и Дания. Зато меньше всего платят учителям в Греции, Латвии и Румынии.