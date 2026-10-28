Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

В Украине регулярно пересматривают размер минимальной зарплаты. Обычно социальные стандарты меняют с 1 января, но бывало, что этот показатель повышался дважды в год. Государство гарантирует выплату, меньше которой работодатель не имеет права начислять своим сотрудникам, поскольку это будет считаться нарушением трудового законодательства. Мы разобрались, к чему следует готовиться гражданам в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

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Минимальная зарплата в ноябре

Социальные стандарты в ближайшее время пересматривать не планируют, поэтому минимальная зарплата с 1 ноября останется на текущем уровне. Украинцам будут платить за месяц работы не менее 8 647 грн (52 грн в час).

В то же время сумма указана до вычета обязательных налогов и сборов, то есть "на руки" работники получают значительно меньше. Закон обязывает граждан уплачивать с дохода 18% ПФДО и 5% военного сбора. Официальная зарплата без учета финансовых обязательств составляет ориентировочно 6 658 грн.

Кстати, с 1 января в Украине планируют повысить минимальную зарплату на 899 грн — до 9 546 грн. В почасовом исчислении речь идет о ставке 57,5 грн. Такая сумма прописана в законопроекте №16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".

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Как менялась минимальная зарплата в Украине

Ранее мы рассказывали, насколько вырос показатель МЗП с 2022 года. Тогда минимальная зарплата составляла 6 500 грн, таким образом, за четыре года сумма увеличилась на 2 147 грн, или примерно 33% (по состоянию на 1 января).

Изменения в размерах минимальной зарплаты с 2022 года. Фото: Новини.LIVE

Что интересно, в 2024 году МЗП в Украине изменяли дважды: сначала до 7 100 грн, а затем — до 8 000 грн. Зато в 2023 и 2025 годах государственную гарантию вообще не пересматривали. В Министерстве финансов подчеркивали, что приоритетом будет сектор безопасности и обороны, поэтому деньги нужно выделять именно на него.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые педагогические работники могут получать надбавку к зарплате в размере 25% ежемесячно. Дополнительные средства назначаются в случае расположения учебного заведения в населенном пункте, имеющем статус горного. Это обязательная доплата для всех учителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменилась средняя зарплата в Украине с 2022 года. Показатель вырос на 118,6% — с 14 589 грн до 31 892 грн в августе 2026 года. В то же время граждане не стали богаче, поскольку выросли цены на товары и услуги, как и себестоимость жизни.