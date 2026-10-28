Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери з нетерпінням чекають щорічної індексації, яка традиційно проводить з 1 березня, але окрім неї держава проведе ще декілька перерахунків. Зокрема, збільшаться мінімальні пенсії, виплати 65-річним та пенсіонерам, які продовжують працювати та набули щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Про те, які перерахунки відбудуться у 2027 році розповіли фахівці юридичної компанії "Мережа права", передають Новини.LIVE.

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Оновлення пенсій з 1 січня 2027 року

Згідно з проєктом Державного бюджету на наступний рік, з 1 січня мають зрости соціальні гарантії для українців. Зокрема, планують підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних людей. Це вплине на соціальні виплати, які залежать від цього показника. Також збільшаться мінімальні пенсії — з 2 595 до 2 878 грн.

Пенсіонери віком від 65 років мають окрему мінімальну гарантію від держави, за умови, що накопичили повний страховий стаж. Для цієї категорії пенсія буде складати мінімум 3 818 грн.

Індексація з 1 березня 2027 року

Вже традиційно на березень заплановано загальнодержавне оновлення пенсійних виплат, яке охопить майже всіх пенсіонерів країни. Розмір індексації залежатиме від рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати. Точний коефіцієнт поки не визначений. Зазвичай, розмір індексації оголошують безпосередньо перед проведенням перерахунку.

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Наприклад, у 2026 році пенсії проіндексували на 12,1%, що на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. При цьому мінімальний розмір збільшення не міг бути меншим за 100 грн, а максимальний не перевизував 2 595 грн.

Збільшення пенсій з 1 квітня 2027 року

В Україні передбачена окрема дата для перерахунку виплат пенсіонерам, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Традиційно його проводять з 1 квітня. Оновлення пенсій охопить пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку виплат накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу.

За приблизними підрахунками квітневий перерахунок може торкнутися близько 2,8 млн громадян.

Раніше Новини.LIVE писали про надбавку пенсіонерам у розмірі понад 1000 грн. Право на додаткові гроші мають особи віком від 80 років, які мають проблеми зі здоров'ям та потребують постійного догляду. Для оформлення необхідно подати документи до Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримати більші виплати від держави. Безпосередньо перед оформленням пенсії можна попросити ПФУ виключити зі стажу періоди з низькою зарплатою. При цьому набутий стаж можна зберегти.